輕量沙盒首案 金管會排除銀行進軍「先買後付」市場的路障

銀行有望加入BNPL（先買後付）戰場。金管會將開放金融機構可向金管會申請試辦「財務評估模型」取代現行辦理無擔保授信業務的月收入評估，亦即所謂的DBR（負債比）上限22倍的方式，被視為排除銀行進軍BNPL業務的路障。

所謂DBR上限是指貸款人的信用貸款額度不能超過其平均月收入的22倍，銀行藉此控管授信風險。根據銀行提報金管會數據，大約有25%的客群，銀行可望因為金管會開放此一「輕量沙盒」，而讓銀行有機會作到BNPL裡的「信用小白」生意，被視為排除銀行業進軍BNPL的路障。

不過，銀行局長莊琇媛強調，該開放並非要取代DBR22倍的規定，銀行局仍會定期檢視銀行使用財務模來核貸的客戶數及借款餘額。

金管會在7月16日宣布促進金融科技發展五大策略，包括「擴大容錯空間，加大創新領域」，以大幅放寬銀保證業務試辦範圍，加大創新實驗範圍與力度，上述案件即為金管會大幅放寬銀保證業務試辦的第一案，預估最快8月底上路。

鑒於國內在2005年間曾發生卡債風暴，部分債務人於整個銀行體系的無擔保債務金額較高，造成每月須還款金額有超逾其還款能力及引發嚴重的社會問題，金管會在2005年12月19日訂定規定，要求金融機構對於債務人於全體金融機構的無擔保債務歸戶後總餘額除以平均月收入，不宜超過22倍，也就是所謂的「DBR22倍」規範，並要求金融機構於核給借戶額度時，應考量該借戶於全體金融機構的授信額度，並確認申請人的實際收入狀況，以避免增加信用風險。

不過，所謂的DBR22倍，在碰到薪資不穩定的族群，例如很多文創業者、藝文工作者、經營個人工作室者，就無法像公務員等族群，提供穩定的薪資證明來佐證財力，這時銀行業者向金管會申請試辦的「財力評估模型」，就能派上用場。

金管會說明，辦理信貸業務時，銀行對於借款人月收入的評估方式，多以客戶財力證明文件作為判斷客戶收入重要參考，但隨著金融科技及大數據分析之發展，近年來已有銀行建置大數據分析模型以評估客戶還款能力，或是建置財務評估模型以衡量客戶月收入，以解決部分客戶不易提供財力證明文件的情形。為順應金融科技之發展趨勢，金管會也鼓勵銀行以試辦方式提出可取代現行實務徵提財力證明文件的金融創新方案，並且已有銀行依「銀行申請業務試辦作業要點」規定，申請「財力評估模型」試辦，金管會將依程序辦理審查，後續將視銀行試辦結果研議檢討相關規定。

莊琇媛再三強調，讓業者運用財力評估模型，並不是把22倍拿掉，而是可提供其他的資料來證明其財務狀況。尤其先前融資公司作BNPL發生問題時，不少人就質疑為何銀行業者不能承作BNPL，不少銀行業者反映，正因DBR22倍的規定，讓銀行有承作障礙，無法作「信用小白」的業務。因此，金管會現在希望透過這家銀行的試辦，讓其他融資公司作的BNPL，也可以讓銀行來參與，也能維持信貸市場的紀律。

莊琇媛表示，在試辦之前，業者也必須向金管會作簡報，金管會同意才可開辦。她指出，向金管會報告的該銀行也一再強調，並非完全取代DBR22倍，只是發現在實務上，碰到某些人因為一些原因而提不出來財力證明，或要提供時有困難，這種時候才會用該模型，例如公務員薪水穩定就得用DBR22倍規定，不用財務模型。

該銀行也強調，即使運用該模型，也會用保守的比率，放款金額很低，只有少數的客戶才會使用，莊琇媛指出，金管會即使允許其開辦，也要求提報用財務模型的消費放款餘額、資產品質，都會要求其提供作為觀察。