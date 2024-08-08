年輕人買股買房怎操作？玉山董座黃男州：不用融資、自住為主

年輕人投資股市及買房該怎麼作？對此玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會上受訪時作出建議，他指出，就年輕人而言，房子最好仍以自住為主，若很年輕時就把房子當主要投資，槓桿一定較大，至於股市，也建議仍要量力而為：「基本上，不動用融資，甚至短線交易，股票上下跌壓力就不會這麼大！」

黃男州建議，年輕人房子投資自住為主，股票要量力而為。而且最好不要對股票及房屋的槓桿開太大，他強調，尤其年輕人資產不多，或父母無力幫忙，很可能在槓桿過程中就被出局了，所以他建議年輕人買房，除了用作自住之外，也要考量還款占收入及支出比率，而且投資股票也盡量不要用槓桿。

黃男州也指出，股市和房市一定有部分的連動效果，因為股市是很大的財富來源，震盪也會造成資金和投資的震盪，當然也有一派說法，股市不好所以資金往房市移動，但一般而言，股市不好，也將影響房市漲幅及價格。

今年上半年房貸成長較去年同期成長13.1%, 但下半年房貸成長會放緩。對此黃男州也指出，2023年整個銀行新承作房貸的部分為6千多億，今年上半年銀行業已貸出5000多億，等於上半年已達成去年全年8成水準，他相信銀行也會適度控管，至於會否限貸？他表示，玉山銀行對於自住戶仍持續提供服務，不會限貸。