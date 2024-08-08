富邦華一銀行台灣青年暑期實習計畫 體驗大陸金融實務

富邦金控（2881）旗下富邦華一銀行自2017年起每年暑期提供台灣學子至大陸實習之機會，讓台灣大學生有機會搶先體驗大陸金融實務。今年總計選出84名來自台大、政大、清華、中央等知名學府的優秀學生，7/15至8/9在大陸12個主要城市（上海、北京、深圳、蘇州、南京、寧波、成都、武漢、廣州、重慶、天津、西安等），開展為期四周的實習計畫。

富邦華一銀行表示，身為大陸最大台資銀行，為了讓台灣優秀學子進一步了解大陸當地金融實務，增加兩岸青年金融人才交流，自2017年起每年提供暑期實習名額，每年皆吸引眾多台灣學子報名，競爭激烈！今年報名人數再向上攀升，總計收到超過500位台灣學生之申請，最終錄取84位，錄取人數較去年增加40%（去年錄取人數60位），創下此計畫開辦以來實習人數新高記錄，且其中超過一半以上的台灣學生是第一次到大陸。累計至今年第五屆，富邦華一已招募超過260位台灣大學生參與實習計畫。

富邦華一銀行指出，在四周的實習期間，安排一系列的實習課程，實習生將通過「培訓-實踐-參訪-體驗-研究」五大模組，熟悉富邦華一銀行各部門的工作職能，深度了解大陸金融業務的運作，豐富多元的培訓專案，通過理論與實務結合，讓學員了解大陸銀行工作的全貌，對未來職涯規劃有更明確的藍圖。這84位實習生被分配到法人金融、個人金融等多個業務部門，他們能親身參與客戶拜訪、授信報告撰寫、市場行業調研等業務實作項目，藉此瞭解大陸銀行各部門間的分工與協作。

此外，今年的實習城市也是一大亮點，富邦華一銀行表示，從最初的北上廣深拓展到今年的12個城市的分行據點，其中包含重慶、寧波、武漢、天津、成都、西安等各具文化特色的城市，讓台灣實習生們體驗大陸不同城市生活文化。而各城市分行也充份利用屬地資源優勢，提供多領域、多維度、多樣化的企業訪問活動，安排實習生拜訪當地優秀企業和特色產業園區，例如汽車零件供應企業、食品研發和製造企業、傢俱製造等企業機構，讓實習生從理論知識走入實踐。同時，各分行也安排「一行一特色」的城市深入體驗活動，通過業餘保齡球比賽、媽祖文化館參觀等一系列特色打卡活動，讓台灣實習生們親自體驗大陸在地生活及風土人情，用Z時代年輕人們喜歡的短影片方式，在富邦華一內部學習平台上，記錄他們此次在大陸的所見所聞。

在上海業管實習的江同學表示，如果要用一句話總結這次的實習經驗，那就是「身臨其境，受益良多。」我是金融相關科系，這四周不僅實際參與了個金、法金的業務，同時，了解到大陸市場不同的金融商品、理財服務和借貸模式，讓我可以將課本知識轉化成實踐。另外，通過主管和同事的分享，我更了解大陸金融文化及亞太金融圈的發展，而在上海這外商企業匯聚的城市，也讓我更具國際化的視野。

在天津分行實習的許同學表示，暑期實習內容十分廣泛，對於自己特別感興趣的專業領域，主管即使再忙也會耐心地答疑解惑。只要有機會，主管會帶著實習生們分批出差去見客戶，讓我們不只學習到銀行業的知識，更是實際瞭解和客戶交流及產業相關的資訊和細節。四周的實習經驗，讓我深深體會到富邦華一銀行的用心，紮實的實習課程及循循善誘的主管也讓我獲益良多，對於以後的就業規劃也更有想法。

富邦華一銀行成立多年來持續深耕大陸市場，目前營業網點遍布11個省、直轄市，是目前大陸規模最大、牌照最全、網點最多、服務範圍最廣的台資銀行。同時，富邦華一也為兩岸青年搭建一個良好的交流合作平台。台青暑期實習計畫已是兩岸青年交流的特色活動之一，讓臺灣青年在實習過程中親身感受大陸的經濟金融發展成果和文化底蘊，為未來的職業和生活提供了更多的選擇和可能性。