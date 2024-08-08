台灣人壽捐血送愛12年 募逾4.5萬血袋

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱台灣人壽）捐血獻愛首度前進離島澎湖，舉辦「挽袖捐熱血 台灣愛無限」捐血活動，吉祥物台灣阿龍第一次飛越臺灣海峽，率領志工團到菊島擔任捐血公益大使，超萌模樣吸引澎湖鄉親及遊客打卡拍照，更讓馬公捐血站湧進大批「熱血之士」。

八月第一個周末假期，台灣阿龍與台灣人壽台澎通訊處志工團隊一早頂著豔陽，徒步前往澎湖天后宮、媽宮老街，大街小巷、厝邊揪隔壁號召鄉親和遊客響應捐血，同時發放防詐扇宣導反詐騙，台澎通訊處楊敏妙經理表示，台灣人壽深耕澎湖多年，頭一次在馬公捐血站辦活動，大家都很興奮，還發動保戶和家人一起做公益，展現We are family的精神。澎湖馬公捐血站是唯一離島捐血站，在空難和重大意外皆24小時供血不打烊守護民眾，近年因駐軍減少、人口老化、少子化影響，降低捐血量，這回有台灣人壽志工總動員號召，讓捐血站人潮、血庫都「熱血沸騰」。

離島熱情響應，台灣人壽代理總經理謝壯堃、新北中信特攻籃球隊球星黃泓瀚、魏嘉豪、周承睿，今年也接力在中信金融園區擔任捐血公益大使，謝壯堃代理總經理透露，從大學時代就是「熱血」人士，迄今維持定期捐血習慣，也讓他更重視自我健康管理，台灣人壽每年在各地職場舉辦公益捐血，就是鼓勵上班族把捐血變成日常，利用午休空檔捐血做公益、同時維持身體健康，利人亦利己。

台灣人壽自2013年起與台灣血液基金會合作，連續12年舉辦公益捐血，累計募集超過4.5萬血袋，熱血足跡遍及全臺灣，今年更擴大捐血公益觸角，跨海至澎湖號召熱血，捐血活動亦結合金融反詐教育，由台灣人壽志工團隊前進各捐血站，在民眾等待捐血空檔時，透過遊戲問答、發放防詐扇等方式，宣導如何辨識詐騙手法，深化民眾識詐反詐意識。從商品服務到公益活動，無所不在落實公平待客。