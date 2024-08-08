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實踐企業永續！新光金獲亞太暨台灣永續行動獎8項大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控及旗下子公司新光人壽、新光銀行及元富證券共榮獲「亞太永續行動獎」及「台灣永續行動獎」1金5銀2銅等8項大獎，獲獎數創歷年新高，展現新光金控對企業永續發展的企圖心與發揮正面影響力。新光金控／提供
新光金控及旗下子公司新光人壽、新光銀行及元富證券共榮獲「亞太永續行動獎」及「台灣永續行動獎」1金5銀2銅等8項大獎，獲獎數創歷年新高，展現新光金控對企業永續發展的企圖心與發揮正面影響力。新光金控／提供

新光金控（2888）長期致力於實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs），8日在「2024 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮上，新光金控及旗下子公司新光人壽、新光銀行及元富證券共榮獲「亞太永續行動獎」及「台灣永續行動獎」1金5銀2銅等8項大獎，獲獎數創歷年新高，展現新光金控對企業永續發展的企圖心與發揮正面影響力。

新光金控總經理陳恩光表示，本次獲得多項獎項，顯示新光金以「低碳」、「創新」、「共好」的企業永續價值主張，已激勵員工持續在營運決策過程中導入永續思維，落實執行各項ESG行動方案，強化與利害關係人的互動，期許未來能持續為經濟繁榮、社會公益及環保永續創造更大價值。

新光金控將員工視為永續經營的重要資產，多年來秉持「以人為本」的核心價值、打造多元平等包容的職場，在近年的DEI(Diversity, Equality and Inclusion)浪潮前即已打造多項制度及行動方案，例如包含自2006年起訂定招募原住民族獎勵辦法，並提供歲時祭儀假及返鄉補助金，協助原住民同仁與部落保持連結，同時擁有優質工作。

此外，新光人壽、新光銀行及元富證券皆制定退休重僱專案，留住適合的高齡同仁，達成「公司留住績優同仁」、「同仁維持社交互動及作息」，同時「響應政府中高齡就業推動」的三贏局面。另外，女性同仁占比超過7成的新光金控，更藉由建立暢通的晉升管道及友善福利措施，幫助女性同仁在「職場成功女性」及「母親」雙重角色上取得平衡。相關作為實為SDG8(尊嚴就業與經濟發展)的優質案例，因此獲得亞太永續行動獎及台灣永續行動獎銀獎肯定。

新光金控秉持回饋社會的經營理念，長期從金融核心職能出發，關注兒少及教育議題，包含多年來攜手國語日報以讀報教育開拓偏鄉學童眼界，並協助學童提升文字表達能力、促進其藉知識的力量，翻轉自己的未來。

此外，子公司新光人壽為唯一一家長期獨資舉辦熱門街舞比賽的私人企業，已連續21年舉辦街舞大賽，除提供年輕世代展現自我的表演舞台外，亦聘請專業師資前進校園免費教授街舞課程，讓弱勢青少年也有學習專業街舞與表演的機會；子公司新光銀行則是發揮金融核心職能，藉由邀請身障學生至分行進行一日行員體驗及金融教育，打開肢體障礙者學生對金融工作職涯想像的同時，也協助優化新光的客戶服務流程及體驗；子公司元富證券除長年投入校園金融教育，2023年起更與區塊鏈金融科技團隊合作推出「數位新視界」線上直播節目，將艱澀的數位資產概念與應用，透過年輕人喜愛的數位影音方式進行擴散，協助其對於新型態投資能有更全面且深入的了解、降低被投資詐騙的可能。

上述專案分別連結到SDG 4(優質教育)及SDG 10(減少不平等)，並獲得1金2銀1銅的好成績，顯示新光金控及子公司長期深根普惠金融教育及社會參與的成果。

新光金控之減碳目標已於今年2月正式通過SBTi(科學基礎減碳目標)審核，為持續力行減碳、打造綠色職場，新光藉從建立內部環境永續政策與獎勵機制開始，透過環境教育訓練提升員工綠色競爭力，並打造低碳服務據點，設置碳中和分行/櫃台、盤查服務據點碳足跡、建置太陽能發電設備自發自用、推動數位無紙化來降低各據點碳排放量；於商品開發融入綠色低碳設計理念，攜手客戶一起減碳。

新光期許透過三大構面行動，由上而下、由內而外形塑新光綠色DNA，打造低碳商品服務鏈，使客戶使用金融商品與服務時，也能共同為地球淨零碳排目標盡一份心力。上述為SDG13(氣候行動)帶來貢獻，因此獲得台灣永續行動獎1銀1銅的肯定。

未來新光金控將持續發揮金融核心職能，致力由內而外擴大永續共好影響力，實現「光無所不在，心與你同在」的企業精神及價值。

新光金控 減碳 街舞

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