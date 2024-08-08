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台新金控永續領航 2024台灣永續行動獎獲3大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台灣永續行動獎8日頒獎，台新獲3項獎項肯定，由台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀代表出席領獎（右）。台新銀行／提供
台灣永續行動獎8日頒獎，台新獲3項獎項肯定，由台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀代表出席領獎（右）。台新銀行／提供

由台灣永續能源研究基金會主辦的「2024年亞太暨台灣永續行動獎」於8日結合「2024亞太永續博覽會」舉行頒獎典禮，台新金控（2887）以台新銀行推出的「中小企業永續生態圈」、「普惠金融ATM」及「永續金融台新C3領航」，分別斬獲2項金級及1項銀級肯定。由甫上任的台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀親自出席代表領獎，展現台新對於永續行動的重視。

台新金控總經理林維俊指出，此次獲得的獎項殊榮，展現台新各項永續作為能有效連結金融本業，並實踐永續與落實綠色生活的具體貢獻。同時，台新也善用金融科技，兼顧環境發展與金融普及，積極落實普惠金融。台新號召民眾從日常生活中做起「From Zero To Hero」，在淨零過程中都能扮演英雄的角色。

本屆獲得金獎的「中小企業永續生態圈」係由台新銀透過金融業核心業務，引領中小企業推動永續發展、淨零減碳及數位轉型。同時長期與產業、官方和民間團體夥伴建立緊密合作管道，建置綠色金融服務平台到推動異業結盟合作，陪伴合作夥伴邁向永續金融。

其次獲金獎的「普惠金融ATM」專案，台新透過打造對身障客戶友善的使用環境推動普惠金融，旗下ATM機台皆依循輪椅使用者的操作規範設置，並針對視障民眾提供專屬的操作介面及服務。此外，近年在臺的外籍移工人數已逾75萬人，台新銀ATM為因應其使用需求，提供七國語系操作介面，還能完成跨境匯款代收，降低移工在面對臨櫃交易語言隔閡的窘境，提升普惠金融可及性。

而「永續金融台新C3領航」專案則是憑藉個人信用貸款簡單、快速又友善的申辦流程及無斷點的體驗獲得銀級獎項肯定。台新銀透過審查資料線上化、智能徵審與撥款功能，讓核貸到撥款最快30分鐘內完成，同時大幅降低紙本文件造成的碳排放，讓客戶在享受便利安全的金融服務外，也發揮引領綠色生活力量。

今日的頒獎典禮同時也是「2024亞太永續博覽會」的開展首日，台新金特別規劃「永續聊天室」，邀請各界講師由淺入深傳遞民眾永續知識，內容精彩可期，歡迎民眾前來參觀。台新將透過永續知識傳播，邀請民眾實踐綠色生活，也相信每一個人都可以「From Zero to Hero」，成為推動永續的英雄。

ATM 台新金控

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