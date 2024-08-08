永豐金證券 ESG 紮根偏鄉教育 贊助「PBL大觀園」活動

永豐金證券實踐普惠金融及擴大對偏鄉學童教育支持，8月初與誠致教育基金會合作，贊助舉辦「PBL大觀園」活動，共計11所來自偏鄉的小學及國中參加，永豐志工團並以行動劇及遊戲推廣金融與防詐知識。總經理張李章隆表示，知識平權、縮小城鄉差距是實現社會公平的關鍵，以證券金融專業出發，以行動落實永續承諾，讓幼有所長，激發匯集更多共好的力量。

誠致教育基金會董事長李吉仁表示，基金會借鏡美國最大公辦民營學校KIPP，於2017年創立「KIST公辦民營學校」（KIPP Inspired School in Taiwan），關注偏遠地區中小學的發展，引入品格教育，協助這些學校轉型。目前在8縣市有11所KIST中小學，結合企業公益資源，成為KIST 聯盟，就讀學生1117人。今年在永豐金證券獨家贊助支持下，為聯盟學校擴大舉辦「PBL大觀園」，呈現專題探究式學習（Project-based Learning）的成果，師生、家長及永豐志工，共計450人熱情參與。

「PBL大觀園」活動共計國小34組、國中20組參加，各校依特色設定主題，從地球科學、環境永續、地方文化特色、到為畢旅或社區產業募款，同學們以動態展演搭配靜態展示，展現專題探究式學習的活潑創意，聯盟學校雖然散落在各地，透過這次動，讓學生、老師、家長到志工都能齊聚交流學習。

永豐金證券體認偏鄉學童資源不足，運用永豐志工專業資源並結合核心業務，將金融知識融入活動，於活動中編排演出金融知識與防詐行動劇，藉由奶奶帶小孫子上街遇到的各種情境，了解生活中常見的個資保護、投資風險、以及認識金融機構服務等議題；並設攤規劃適合國小、國中生的闖關遊戲，引導孩子們認識金錢價值、收受存款的金融機構，及區分「需要」與「想要」，用簡單好玩方式培養學童金錢觀念，進而延伸至家庭，提升親子對理財的重視。

永豐金證券2023年起，以提升兒童、青年學子及金融弱勢族群的金融知識教育為目標，擴大與鄉鎮、社區及學校合作，曾舉辦過的活動包括暑期兒童理財營、雲林家扶親子活動、學生企業參訪等，期待藉由每一次的行動與支持，激發匯集更多共好的力量，對社區弱勢居民提供實際幫助，達成「翻轉金融，共創美好生活」的目標。