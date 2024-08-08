保誠人壽推新防癌健康險！提供最高保額6倍罹癌補助金

根據衛福部2023年國人死因統計結果顯示，癌症連續42年蟬聯國人十大死因榜首，癌症死亡時鐘也持續快轉，每9分53秒就有一人因癌症死亡。然而在醫學進步下，新式的治療方式為癌症病人提供更多治療選擇，若能提早發現並專注進行治療，可提高治癒的機會。保誠人壽特色商品「保誠人壽誠心防癌2.0健康保險」，協助消費者建立全面的防癌保障，特別為不幸罹患重度癌症的保戶，自罹癌確認診斷日起，20年內每2年出具前溯兩年診斷檢驗報告，可分10次領取保額60%的罹癌補助保險金，總計最高上限為保額六倍，並在確診後次日即豁免保費，讓保戶不用擔心經濟壓力，安心治療戰勝病魔。

當今醫療技術日益進步，癌症的治癒機會增加，民眾可透過自費選擇新式或標靶、放射線等治療方式，以把握癌症的黃金治療期。但自費支付標靶藥物治療或是支應新式醫療技術所費不貲，台灣癌症基金會「2023台灣癌症家庭照護負擔大調查」顯示，曾罹癌之受訪者或其家人在自費醫療比例達64%，約66%自費藥物負擔在30萬元以上，更有超過50%家庭在支付癌症治療及照護所需花費後，影響日常生活開支。若能及早規劃防癌保障，除了可利用保險轉嫁癌症風險，在強化醫療費用的缺口的同時，紓緩對家庭經濟的影響。

「保誠人壽誠心防癌2.0健康保險」為保戶提供八大保障，包括癌症（初期或輕度）保險金、癌症（重度）保險金、特定癌症保險金、罹癌補助保險金、癌症身故保險金提前給付、身故保險金或喪葬費用保險金、滿期保險金及豁免保險費。其中罹癌補助保險金及豁免保險費為特別針對首度確診重度癌症的保戶之給付，除了在確診次日即可獲豁免保費，若符合保單條款之分次給付條件，最高總共可領取保額600%之罹癌補助保險金，讓保戶能減輕抗癌下的經濟壓力，安心持續接受治療。此商品投保年齡為20至60歲，人生黃金期皆可投保，保障期間最高至75歲，並提供10、15、20年期繳費的彈性繳費期別，讓消費者可按個人需求建立專屬的防癌保障。

以30歲女性投保「保誠人壽誠心防癌2.0健康保險」為例，繳費20年，投保保額60萬，原始年繳保費45,960元，如選擇匯款或金融機構自動轉帳繳費方式，可享有1%折扣，折扣後年繳保費45,500元。如保戶不幸在42歲罹患第一期大腸直腸癌「屬癌症（初期或輕度）」，可獲得60,000元保險金給付；43歲另罹患肺癌，可獲得癌症（重度）保險金540,000，同時獲額外給付特定癌症保險金300,000元及豁免保費，爾後自45歲起（含），每兩年仍生存，提出申請並出具前溯兩年內診斷符合「癌症（重度）」之檢驗報告，可領取罹癌補助保險金360,000元/次，最多可領10次共360萬。

保誠人壽秉持「以客為本」的精神，提供能協助消費者因應人生各個階段的保障，打造個人及家庭的防護網；以全面的防癌保障，在消費者面臨健康風險時提供安心守護，陪伴他們以及摯愛家人共同度過艱困時刻，積極接受治療，提升治癒機會，以實踐「保障每個人生，誠就每個未來」之企業宗旨。