快訊

爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

誇張！錢包不見報案…中壢貪警竟套她提款卡密碼盜領近10萬

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影！歌迷興奮猜為美選表態埋伏筆

玉山金法說會／獲利再創新高 拓展東協及亞太金融網絡

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控8日召開法人說明會，公布2024年第2季營運概況。林勁傑／攝影
玉山金控8日召開法人說明會，公布2024年第2季營運概況。林勁傑／攝影

玉山金控（2884）8日召開法人說明會，公布2024年第2季營運概況。上半年財業務表現佳，金控獲利、財富管理手收及信用卡簽帳金額皆創歷年同期新高。自結淨收益361.3億元，稅後淨利成長20.6%達127.2億元。金控每股稅後盈餘(EPS) 0.81元、股東權益報酬率(ROE) 10.76%、資產報酬率(ROA) 0.67%。

玉山銀行稅後淨利115.8億元，成長21.8%；玉山證券稅後淨利10.6億元，成長72.9%，銀行及證券子公司獲利均創新高。玉山金控7月稅後淨利27.2億元，其中玉山銀行稅後淨利26.8億元、玉山證券2.6億元，累積1~7月金控稅後淨利154.4億元。

第2季淨手續費收入69.4億元，累計上半年131.8億元，年增30.2%。玉山財富管理淨手續費收入62.9億元，成長41.6%，共同基金、保險、債券等金融產品分別成長99.6%、15.3%、25.5%。上半年信用卡淨手續費收入36.7億元，年成長8.7%，簽帳金額3,230億元，年成長13.1%；其中玉山「金彩稅月」以信用卡繳所得稅款，獲顧客熱烈迴響，帶動6月份簽帳金額首度單月突破1,000億元。

存、放款業務穩健發展，總放款年成長13.1%，存款年成長9%，上半年淨利息收入較去年同期成長15.5%。受惠於台灣經濟穩健發展、ICT產業需求升溫及房市成長，企業放款及個人放款分別成長12.3%、14%，其中個人房貸、中小企業放款及外幣放款成長表現佳。此外，玉山榮獲國際財經雜誌Euromoney及Finance Asia評選為2024年台灣最佳中小企業銀行，肯定玉山提供企業全方位金融服務，同時協助擬訂永續轉型計畫；另也連續4年獲頒TCSA台灣永續投資楷模、蟬聯TWBA台灣生物多樣性金獎肯定，展現在永續投資及氣候行動積極作為。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.16%，備抵呆帳覆蓋率775.71%，展現優異的風險管理能力。

玉山持續壯大海外經營，上半年海外分、子行獲利成長12%，合計貢獻銀行淨利33.6%，海外分行獲利居國內銀行前3名，獲利能力及風險管理良好。玉山持續深化亞太金融服務網絡，7月馬來西亞吉隆坡代表人辦事處開業，預計第4季日本熊本出張所開業，拓展東協及亞太金融服務網絡。此外，玉山擴大海外財富管理經營，發展新加坡私人銀行業務，串聯台灣、香港及新加坡理財平台，發展跨境顧問式諮詢服務。

玉山金控 玉山銀行

延伸閱讀

中信金7月獲利108億元 年增逾4成

玉山金攜馬偕 赴柬國義診

鳳梨指控遭舊愛盜刷信用卡 消費明細赫見汽車旅館開房

趁大跌時撿了3檔便宜價股票！ 艾蜜莉：中信金、玉山金、豐藝

相關新聞

實踐企業永續！新光金獲亞太暨台灣永續行動獎8項大獎

新光金控（2888）長期致力於實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs），8日在「2024 APSAA亞太暨台灣永續行動獎...

玉山金法說會／獲利再創新高 拓展東協及亞太金融網絡

玉山金控（2884）8日召開法人說明會，公布2024年第2季營運概況。上半年財業務表現佳，金控獲利、財富管理手收及信用卡...

業者再推防癌險新商品 主打最高保額6倍罹癌補助金

業者再推防癌險新商品，主打最高保額6倍罹癌補助金。保誠人壽今日指出，「保誠人壽誠心防癌2.0健康保險」特別為重度癌症保戶...

輕齡爸爸購屋量增、60+爸爸也購屋背貸？ 專家曝原因

台灣房屋觀察聯徵中心今年第一季房貸統計，以30~40歲男性最多，樣本數達10,782件，貸款鑑估值也就是購屋總價平均1,...

當沖降稅拍板延長至2027年底 財長：展延3年較妥適

當沖降稅優惠今年底屆期，金管會爭取延長5年。對此，財政部長莊翠雲受訪時首度透露，經評估認為展延3年為妥，即到2027年底...

財政部長莊翠雲：當沖降稅將再延長3年

財政部長莊翠雲7日受訪時端出三大降稅利多，攸關股民的當沖降稅將延長3年；娛樂稅不廢止，但多數項目法定稅率將朝減半方向調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。