玉山金法說會／獲利再創新高 拓展東協及亞太金融網絡

玉山金控（2884）8日召開法人說明會，公布2024年第2季營運概況。上半年財業務表現佳，金控獲利、財富管理手收及信用卡簽帳金額皆創歷年同期新高。自結淨收益361.3億元，稅後淨利成長20.6%達127.2億元。金控每股稅後盈餘(EPS) 0.81元、股東權益報酬率(ROE) 10.76%、資產報酬率(ROA) 0.67%。

玉山銀行稅後淨利115.8億元，成長21.8%；玉山證券稅後淨利10.6億元，成長72.9%，銀行及證券子公司獲利均創新高。玉山金控7月稅後淨利27.2億元，其中玉山銀行稅後淨利26.8億元、玉山證券2.6億元，累積1~7月金控稅後淨利154.4億元。

第2季淨手續費收入69.4億元，累計上半年131.8億元，年增30.2%。玉山財富管理淨手續費收入62.9億元，成長41.6%，共同基金、保險、債券等金融產品分別成長99.6%、15.3%、25.5%。上半年信用卡淨手續費收入36.7億元，年成長8.7%，簽帳金額3,230億元，年成長13.1%；其中玉山「金彩稅月」以信用卡繳所得稅款，獲顧客熱烈迴響，帶動6月份簽帳金額首度單月突破1,000億元。

存、放款業務穩健發展，總放款年成長13.1%，存款年成長9%，上半年淨利息收入較去年同期成長15.5%。受惠於台灣經濟穩健發展、ICT產業需求升溫及房市成長，企業放款及個人放款分別成長12.3%、14%，其中個人房貸、中小企業放款及外幣放款成長表現佳。此外，玉山榮獲國際財經雜誌Euromoney及Finance Asia評選為2024年台灣最佳中小企業銀行，肯定玉山提供企業全方位金融服務，同時協助擬訂永續轉型計畫；另也連續4年獲頒TCSA台灣永續投資楷模、蟬聯TWBA台灣生物多樣性金獎肯定，展現在永續投資及氣候行動積極作為。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.16%，備抵呆帳覆蓋率775.71%，展現優異的風險管理能力。

玉山持續壯大海外經營，上半年海外分、子行獲利成長12%，合計貢獻銀行淨利33.6%，海外分行獲利居國內銀行前3名，獲利能力及風險管理良好。玉山持續深化亞太金融服務網絡，7月馬來西亞吉隆坡代表人辦事處開業，預計第4季日本熊本出張所開業，拓展東協及亞太金融服務網絡。此外，玉山擴大海外財富管理經營，發展新加坡私人銀行業務，串聯台灣、香港及新加坡理財平台，發展跨境顧問式諮詢服務。