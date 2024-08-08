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安聯投信推 AI 多重資產新基金 行銷也吹 AI 風

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

許多領域可望成長重新加速，其中企業獲利改善和AI創新帶動的需求持續增溫與擴散，為兩大挹注下半年市場續航力的重要關鍵。「安聯AI收益成長多重資產基金」即將在8月19日閃亮開募。

如何在一檔檔台灣資產管理業者推出的新基金中展現「特色」？答案是：不只投資聚焦AI，連基金行銷都吹AI風。

邀請粉絲共創圖片 勾勒「幸福收益」

有3.7萬追蹤者的安聯投信臉書粉絲團，在8月1日到12日推出「AI生成圖片」互動活動，有別於過去基金行銷時，資產管理業者凸顯基金優勢、為投資人指引藍圖和願景，在「人人都是內容生產者」的今天，安聯投信將投資AI的話語權交給臉書使用者，只要留下用AI生成的「幸福收益」圖片，安聯投信的小編會從留言中抽出30張圖，印製成全球獨一無二、專屬於創作者的「幸福收益零錢包」，讓投資人親身體驗AI生成的威力和幸福收益的成果。

這篇「讓AI把你的#幸福收益生成圖片」互動貼文8月上線後，已經吸引逾1500人按讚，透過CoPilot、ChatGPT等AI生成工具，就算不擅於電腦繪圖，也能輕鬆讓對「幸福收益」的想像用AI在幾秒鐘之內生成出來，參與互動的網友紛紛在安聯投信臉書粉絲團留言直呼「好喜歡我產出的圖」、「好玩」，更有網友將幸福收益連結自己的家庭生活、退休生活，產出各具特色、色彩斑斕的圖像。

結合WebAR 讓「AI幸福好麻吉」透過鏡頭走入生活

此外，安聯AI收益成長多重資產基金還結合日趨成熟的WebAR（擴增實境）技術，讓這檔新基金的「幸福收益三因子」，分別是大趨勢、大收成（係指收益成長策略，不代表保證獲利之意）、大幸福不僅僅呈現於網站和DM，在新基金募集記者會上，開啟手機鏡頭掃描QRcode，就可以直接看到懸浮於空間的基金主視覺「AI幸福好麻吉」及「幸福收益三因子」。

說起幸福，也許每位投資人心目中都有不同的風景，而安聯AI收益成長多重資產基金希望陪伴投資人跟對趨勢、累積財富，安聯投信指出，七、八月全球股票市場正在經歷回調，而這樣的整理在2024年強勁的上半年表現後，只要基本面保持穩健，堪稱牛市中的健康現象。

AI 手機鏡頭

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