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元富證券台灣永續行動獎再摘金 「數位新視界」解析虛擬資產獲肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券獲「TSAA台灣永續行動獎」金獎，(左)環境部部長彭啟明、(右)元富證券總經理張清發。(元富證券/提供)
元富證券獲「TSAA台灣永續行動獎」金獎，(左)環境部部長彭啟明、(右)元富證券總經理張清發。(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券今年以YouTube影音節目「數位新視界」榮獲「TSAA台灣永續行動獎」金獎殊榮，二度摘金備感榮耀。元富證券實踐聯合國永續發展目標「SDG4優質教育」，積極推廣金融教育、發揮社會影響力。2023年幣圈醜聞頻傳，為了讓年輕學子認識幣圈的風險和挑戰，元富證券以區塊鏈、加密貨幣、社群等幣圈熱門議題，製播全新影音節目「數位新視界」，並導入AI工具應用、推出虛擬主播等創新作為獲評審高度肯定。頒獎典禮於8日舉行，由元富證券總經理張清發代表出席受獎。

元富證券跨界與台灣知名區塊鏈金融科技應用企業Bincentive合作，節目鎖定年輕族群，介紹數位資產正確概念及相關知識，邀請幣圈專家共同製播10集節目。內容涵蓋區塊鏈社群經營、加密貨幣投資、區塊鏈技術應用等面向，並透過直播聊天室與觀眾即時互動交流。元富證券作為台灣首家以數位資產為題、進行公開教學與解析虛擬資產的金融業者，「數位新視界」的推出，不僅讓頻道訂閱數增加近2千人，也成功累積近1.5萬名受惠人數，在金融教育推廣之創新作為上意義非凡。

為了達成SDG1消除貧窮、SDG4優質教育、SDG10減少不平等之永續目標，並與台灣社會共同邁向永續發展的目標，元富證券長期關注社會公益，繼去年「元富疫後分眾金融教育」獲得台灣永續行動獎金級肯定，今年「數位新視界」再獲殊榮。此外，元富證券以深化永續金融，推動永續發展債券發行，積極從事ESG相關策略交易等作為，連續二年獲得台灣永續投資獎肯定，2024年摘下「個案影響力-永續債券」銅級、「個案影響力-ESG創新」銅級；元富投顧則獲頒「個案影響力-永續主題投資」銅級殊榮。

元富 區塊鏈

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