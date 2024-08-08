業者再推防癌險新商品，主打最高保額6倍罹癌補助金。保誠人壽今日指出，「保誠人壽誠心防癌2.0健康保險」特別為重度癌症保戶提供二大服務，其中，可自罹癌確認診斷日起，20年內每2年出具前溯兩年診斷檢驗報告，可分10次領取保額60%的罹癌補助保險金，總計最高上限為保額六倍。

此外，亦可在確診後次日即豁免保費，讓保戶不用擔心經濟壓力，安心治療戰勝病魔。

保誠人壽指出，當今醫療技術日益進步，癌症的治癒機會增加，民眾可透過自費選擇新式或標靶、放射線等治療方式，把握癌症的黃金治療期。但自費支付標靶藥物治療或是支應新式醫療技術所費不貲，台灣癌症基金會「2023台灣癌症家庭照護負擔大調查」顯示，曾罹癌受訪者或其家人在自費醫療比率達64%，約66%自費藥物負擔在30萬元以上，更有超過50%家庭在支付癌症治療及照護所需花費後，影響日常生活開支。

針對癌症治療的高額花費，保誠人壽表示，確診次日即可獲豁免保費，以及最高總共可領取保額600%的罹癌補助保險金，均可讓保戶能減輕抗癌下的經濟壓力。

「保誠人壽誠心防癌2.0健康保險」共為保戶提供八大保障，除了上述之外，也包括癌症（初期或輕度）保險金癌症（重度）保險金、特定癌症保險金、罹癌補助保險金、癌症身故保險金提前給付、身故保險金或喪葬費用保險金、滿期保險金及豁免保險費這些癌症險給付配備。

保誠人壽說明，罹癌補助保險金及豁免保險費特別針對首度確診重度癌症的保戶給付，此商品投保年齡為20至60歲，人生黃金期皆可投保，保障期間最高至75歲，並提供10、15、20年期繳費的彈性繳費期別。

以30歲女性投保「保誠人壽誠心防癌2.0健康保險」為例，繳費20年，投保保額60萬，原始年繳保費45,960元，如選擇匯款或金融機構自動轉帳繳費方式，可享有1%折扣，折扣後年繳保費 45,500 元。如保戶不幸在42歲罹患第一期大腸直腸癌「屬癌症（初期或輕度）」，可獲得6萬元保險金給付；43歲另罹患肺癌，可獲得癌症（重度）保險金54萬同時獲額外給付特定癌症保險金30萬元及豁免保費，爾後自45歲起，每兩年仍生存，提出申請並出具前溯兩年內診斷符合「癌症（重度）」檢驗報告，可領取罹癌補助保險金每次36萬元，最多可領10次共360萬元。