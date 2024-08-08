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輕齡爸爸購屋量增、60+爸爸也購屋背貸？ 專家曝原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／台灣房屋提供
房市示意圖。圖／台灣房屋提供

台灣房屋觀察聯徵中心今年第一季房貸統計，以30~40歲男性最多，樣本數達10,782件，貸款鑑估值也就是購屋總價平均1,328萬，平均購買坪數為43坪。貸款成數74%，平均利率2.07%，都優於其他年齡層。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然房價高漲，購屋門檻大幅升高，但目前國人結婚年齡，男性平均32.9歲，女性31歲，隨著適婚年齡來到，加上政府提供新青安優惠貸款，許多適婚男性和輕齡爸爸都積極購屋。

另外觀察聯徵資料，30到40歲，40歲到50歲申辦房貸，房屋鑑估值都高於100%，也就是銀行評估的總價，比申貸人購屋總價還高。

張旭嵐表示，主要是年輕購屋者偏好購買社區新屋或是預售屋，這波房價上漲快，當交屋進入貸款階段後，市場行情已經增值，因此貸款鑑估金額會比原契約價格略高。

根據台灣房屋統計，和2023年Q1資料相較，30~40歲年齡層的貸款樣本數增加兩千餘件，整體占比增加約2個百分點，貸款鑑估值從1,212萬增加到1328萬，等於也多背了一百萬貸款，凸顯晚一年購屋，成家壓力又更大。

另外第一季也有1,093件60歲以上男性申貸，利率條件是各年齡層最高，平均核貸成數也只有66.8%。

第一建經研究中心副理張菱育表示，60歲以上的男性購屋者，多半購置第二屋以上，不僅無法使用新青安優惠貸款，貸款成數、利率也都受限，但看好房地產的保值性，購屋通常除了為家人置產，也是長期資產規劃之一。

張旭嵐指出，整體房價越來越高，不過現代社會兩性平均，越來越多雙薪家庭一起負擔房貸，一般夫妻購屋，主要以屋主為申貸人，或是收入高、薪資穩定者來爭取較好的貸款條件；女性申貸的比例，也因所得及職業自主性提高，比以前增加許多，男性一肩扛的「付清」的壓力也比較小。

2024年第1季男性購屋貸款狀況。資料來源／台灣房屋
2024年第1季男性購屋貸款狀況。資料來源／台灣房屋
受惠新青安貸款，年輕男性房貸族增加。圖／台灣房屋提供
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房價 房貸

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