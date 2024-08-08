當沖降稅拍板延長至2027年底 財長：展延3年較妥適

當沖降稅優惠今年底屆期，金管會爭取延長5年。對此，財政部長莊翠雲受訪時首度透露，經評估認為展延3年為妥，即到2027年底，以利適時調整，並兼顧投資人需求與市場流動性，預計本週就會預告草案。

現股當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠將在今年12月31日屆期。金管會已向財政部提出展延5年的建議方案，爭取3度延長。

莊翠雲表示，起初實施當沖降稅是為提升市場的成交量、流動性，再延長是為了穩定交易動能、降低投資人臆測，以及促進證券市場的長遠發展。

莊翠雲說，隨降稅優惠將屆期，金管會今年2月向財政部提出明確意見，認為延長有其必要性與合理性，滿足長、短期投資人的需求，有利市場發展，且以違約情況而言，當沖者沒有顯著高於非當沖者。

莊翠雲指出，經過審慎綜合評估，財政部認為這次當沖降稅展延期間以3年為妥，即到2027年12月31日，「不該一次（延）這麼長」，才可以有適時調整的空間，過程中也有與金管會密切討論，達成共識，財政部預計本週就會預告草案，並強調此決議與近日股市高低震盪無關。

針對金融業營業稅部分撥入「金融業特別準備金」，專款專用至今年底屆滿，業界盼一併調降稅率，以及是否推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度；莊翠雲表示，仍須進一步研商。