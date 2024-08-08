快訊

美股震盪收跌拉低台股早盤跌逾400點 台積電挫低19元

獨／童子賢：反核人士說核電不是發電主流 我要說明這個觀念是錯的

背負和平的重量往上攀：烏克蘭攀岩選手珍雅的故事

當沖降稅拍板延長至2027年底 財長：展延3年較妥適

中央社／ 台北8日電
財政部長莊翠雲。中央社
財政部長莊翠雲。中央社

當沖降稅優惠今年底屆期，金管會爭取延長5年。對此，財政部長莊翠雲受訪時首度透露，經評估認為展延3年為妥，即到2027年底，以利適時調整，並兼顧投資人需求與市場流動性，預計本週就會預告草案。

現股當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠將在今年12月31日屆期。金管會已向財政部提出展延5年的建議方案，爭取3度延長。

莊翠雲表示，起初實施當沖降稅是為提升市場的成交量、流動性，再延長是為了穩定交易動能、降低投資人臆測，以及促進證券市場的長遠發展。

莊翠雲說，隨降稅優惠將屆期，金管會今年2月向財政部提出明確意見，認為延長有其必要性與合理性，滿足長、短期投資人的需求，有利市場發展，且以違約情況而言，當沖者沒有顯著高於非當沖者。

莊翠雲指出，經過審慎綜合評估，財政部認為這次當沖降稅展延期間以3年為妥，即到2027年12月31日，「不該一次（延）這麼長」，才可以有適時調整的空間，過程中也有與金管會密切討論，達成共識，財政部預計本週就會預告草案，並強調此決議與近日股市高低震盪無關。

針對金融業營業稅部分撥入「金融業特別準備金」，專款專用至今年底屆滿，業界盼一併調降稅率，以及是否推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度；莊翠雲表示，仍須進一步研商。

當沖 財政部 金管會

延伸閱讀

接軌全球最低稅負制擬提配套 財長：考慮差別稅率

職棒職籃等競技比賽停徵娛樂稅 財長：授權地方決定

財政部長莊翠雲：當沖降稅將再延長3年

股市利多！當沖降稅延長三年 最快本周預告、下會期送審

相關新聞

股市利多！當沖降稅延長三年 最快本周預告、下會期送審

當沖降稅將於今年底屆期，財政部長莊翠雲昨（7）日宣布，當沖降稅擬三度延長，將延長三年至2027年底，最快本周預告、下會期...

財政部長莊翠雲：當沖降稅將再延長3年

財政部長莊翠雲7日受訪時端出三大降稅利多，攸關股民的當沖降稅將延長3年；娛樂稅不廢止，但多數項目法定稅率將朝減半方向調整...

當沖降稅拍板延長至2027年底 財長：展延3年較妥適

當沖降稅優惠今年底屆期，金管會爭取延長5年。對此，財政部長莊翠雲受訪時首度透露，經評估認為展延3年為妥，即到2027年底...

上市櫃公司買回庫藏股 30億上膛

台股多空震盪劇烈，庫藏股進場穩定軍心，譜瑞-KY、健亞、力士、濾能、常珵、豪展等上市櫃公司，近期相繼祭出庫藏股，共備妥3...

券商公會：當沖降稅延長 有利行情

財政部拍板當沖降稅減半措施再延長三年，金管會官員昨（7）日表達樂觀其成，證券商公會理事長陳俊宏表示，台股近期修正不少，若...

券商公會：當沖降稅應常態化

財政部同意當沖降稅延長三年，不過，爭取當沖降稅常態化的券商公會理事長陳俊宏表示，大家思考方向錯誤，當沖交易量應占大盤成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。