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財政部長莊翠雲：當沖降稅將再延長3年

聯合報／ 記者朱漢崙呂俊儀／台北即時報導
財政部長莊翠雲7日受訪時端出三項降稅利多，其中攸關股民的當沖降稅將延長3年。記者黃義書／攝影
財政部長莊翠雲7日受訪時端出三項降稅利多，其中攸關股民的當沖降稅將延長3年。記者黃義書／攝影

財政部長莊翠雲7日受訪時端出三大降稅利多，攸關股民的當沖降稅將延長3年；娛樂稅不廢止，但多數項目法定稅率將朝減半方向調整，並授權地方政府在藝文、體育競技等可停徵；貨物稅中復康巴士、載運輪椅車輛、天然氣、低底盤、油電、電動等巴士免徵延長5年。

莊翠雲指出，對金管會所提出的當沖降稅減半延長5年，財政部作出繼續延長的決定，只是從5年縮短為延長3年。莊翠雲也細數，當沖降稅實施從106年4月開始之後至今，歷經2次延長共7年8個月，第一次延長是107年，第二次延長是從111年至今年底，各有不同原因，第一次降稅是為了提升成交量，第二次是穩定動能，降低投資人的臆測，第三次則是為了證券市場長遠發展。

她表示，金管會今年2月已提供財部明確的當沖降稅意見，包括必要性及合理性、滿足長短投資人需求、市場長遠發展、市場流動性等四大重點，另外也會建置風控機制，且也發現當沖投資者的違約情況並未高於非當沖投資者，財政部認同金管會所提的建議，只是延長時間，財政部決定先延3年至116年底，再適時調整。屆時當沖降稅延長將達10年8個月。

攸關地方財政彈性的娛樂稅將朝向現行法定稅率減半方向，莊翠雲說，因部分項目不合時宜，立法院每會期都提出討論，也提出是否廢止，但娛樂稅屬地方稅，今年上半年稅收10.2億元，為歷史新高，對地方是很重要的稅收，且直接歸鄉鎮，基於財政自主、也尊重地方意見及自籌財源，地方政府反對廢止。

莊翠雲進一步說，現在實務上地方徵收率都在各項目上限以下，將下調上限，也沒有稅損問題，但像是高爾夫球場現行稅率20%，因有屬運動或水土保持等不同意見，所以不調整，又如電影部分，現行本國電影最高稅率30%，外國片最高60%，將不分本國、外國片都降到15%。詳細項目預計8月底前預告。

此外，基於產業發展與政策目的、各地方財政狀況，藝文活動、競技比賽體育項目可授權停徵。將提出修法版本，由下會期立法院審議。

另一項減稅利多則是，貨物稅第12條中包括復康巴士、載輪椅用巴士，低底盤、天然氣，油電混合、電動等巴士免徵貨物稅，因年底減徵屆期，將再延5年至118年年底。由於電動巴士屬電動車一環，回歸貨物稅條例規定，其他各類車輛免徵貨物稅部分則再與交通部釐清討論。

至於討論多年的財劃法修正進度及是否提院版？她透露，「致力水平分配」，盡量縮小歧見。先前與地方政府討論後有80多項指標，現縮減為52個。有共識部分包括包括人口、土地面積、營利事業營業額、農林漁牧人口、工業人口等。預計8、9月會再邀集地方政府開會討論。

而台版個人投資儲蓄帳戶（TISA），莊翠雲認為，現行優惠已足夠，要再看具體內容。另產創條例第10條智慧機械、5G系統及資安等租稅優惠年底也將屆期，她回應，擴大項目範圍經濟部還在討論。全球最低稅負制上，她也說，許多國家已經訂，如果我們不做，課稅權就會讓人，但規範要與OECD同一基準，賦稅署正在搜集資料研擬，目標盡快實施。

貨物稅

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