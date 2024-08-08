券商公會：當沖降稅應常態化

財政部同意當沖降稅延長三年，不過，爭取當沖降稅常態化的券商公會理事長陳俊宏表示，大家思考方向錯誤，當沖交易量應占大盤成交比重四成多，才是達到與國際市場接軌的標準。

陳俊宏表示，台股近期修正不少，若能列為立法院優先法案，並順利於年底通過，將有助減少不確定性，提振投資人信心，帶動大盤重返高點。

陳俊宏指出，爭取減少當沖交易成本是為了讓台灣資本市場與國際接軌，如果台灣要成為亞洲資產管理中心，就要讓台灣的資本市場制度跟得上國際市場，自從實施當沖降稅措施後，當沖占比從百分之十提高至百分之卅七至四十，此比率符合國際市場常態，因此券商公會爭取的是當沖降稅常態化。

陳俊宏說，當沖降稅不應該是在討論延長三年、五年的問題，這次延長三年，下一次要討論是否再延長時，又遇到總統大選，大家應該討論的是健全資本市場應有的態度。

他分析，實施當沖降稅以來有三大成效，包括創造證券市場、國家經濟及政府稅收的三贏局面，在交易動能部分，台股日均量自當沖降稅前不足千億元，成長至約五千億元；當沖占市場成交量三成多，相較國外證券市場穩健。

金管會則回應，對於財政部決定當沖降稅延三年，予以尊重，雖然金管會提出的延長時間是延五年，但租稅政策是財政部的權責，決定延長幾年是由財政部決定。金管會指出，不論延長三年或五年，就是把目前當沖降稅減半的情況持續，這也符合市場的期待。