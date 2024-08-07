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「輕量沙盒」來了！金管會明擬宣布金融業創新試辦案

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會副主委陳彥良在上周二（7月30日）宣布拍板開放主動式ETF和被動多資產ETF後，才僅隔一周，將在明（8）日宣布核准一家金融業的創新試辦案，將是「輕量沙盒」的首案，金管會似乎要「周周放利多」，讓外界耳目一新。

8日陳彥良將偕同銀行局長莊琇媛對外宣布該利多案。據了解，有一家金融業向金管會申請試辦創新案，主要是流程創新，藉此降低成本、提高效率，也符合金管會主委彭金隆就任後，力推的金融科技發展。

金管會藉由宣布核准該業者的「試辦創新案」，宣示力促金融科技發展的決心，未來也將因應該試辦案，再去評估檢討相關自律規範或行政函令是否有需要調整的空間。

彭金隆是在7月中，對外宣布促進金融科技五大策略。一、擴大容錯空間，加大創新領域，二、鼓勵團體合作、注入集體創新動能，三、探索金融科技發展機會，助力金融轉型，四、支持純網路金融發展，發揮鯰魚效應，五、全方位引領金融科技發展。

他說，創新一定要容錯空間，也需要有機制支持，未來將強化業務試辦與沙盒實驗雙軌創新，其中要大幅放寬銀、保、證券業務試辦範圍，加大創新實驗範圍和力度，他稱為「輕量沙盒」。

這「輕量沙盒」具體措施，就是可由金管會全權處理的自律規範、行政規則和函釋做第一階段開放，只要是這些範圍內者，全都可以做業務試辦的範圍，明宣布核准試辦案，就是屬於這項開放的範圍內；第二階段再開放金管會授權的法規命令和子法。

放寬之後，未來金融業對業務鬆綁或是對新業務嘗試，過去在現有試辦無法做，未來都可以做為試辦的可能性。彭金隆說，金融業不是要挑戰法律限制，而是想要得到行業規範的法規鬆綁。

金管會 金融業 金融科技

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