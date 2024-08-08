券商公會：當沖降稅延長 有利行情

經濟日報／ 記者廖珮君盧宏奇／台北報導

財政部拍板當沖降稅減半措施再延長三年，金管會官員昨（7）日表達樂觀其成，證券商公會理事長陳俊宏表示，台股近期修正不少，若能列為立法院優先法案，並順利於年底通過，將有助提振投資人信心，帶動大盤重返高點。

據了解，行政院日前邀集金管會和財政部討論，敲定現股當沖證交稅減半一案再延長三年，直到2027年底止。

陳俊宏表示，證券商公會業務推動六大項目，重中之重為延續現有當沖降稅政策。他分析，實施當沖降稅以來有三大成效，包括創造證券市場、國家經濟及政府稅收三贏局面，在交易動能部分，台股日均量自當沖降稅前不足千億，成長至約5,000億元；當沖占市場成交量三成多，相較國外證券市場穩健。

其次，2021至2023年上市櫃公司籌資金額平均每年2,344億元，突破當沖降稅實施前三年（2014至2016年）平均每年1,458億元規模，股價因交易動能上升，亦驅動優質企業在台掛牌。

第三，統計2017至2023年實施當沖降稅以來，證交稅收平均每年約1,545億元，相較實施前七年（2000至2016年）平均每年834億元明顯增加。

台股

延伸閱讀

00935今天就暴漲1.11元…殺1807點後唯一0下跌ETF！ 漲贏大盤爆發力強

im.B吸金案監院糾正金管會 調查權未及陳歐珀

郭智輝才稱股災 隔天秒改口讚台股基本面！網笑：連經濟部也煮麵

川普「灰犀牛」狂飆！台股、美股地動山搖

相關新聞

股市利多！當沖降稅延長三年 最快本周預告、下會期送審

當沖降稅將於今年底屆期，財政部長莊翠雲昨（7）日宣布，當沖降稅擬三度延長，將延長三年至2027年底，最快本周預告、下會期...

上市櫃公司買回庫藏股 30億上膛

台股多空震盪劇烈，庫藏股進場穩定軍心，譜瑞-KY、健亞、力士、濾能、常珵、豪展等上市櫃公司，近期相繼祭出庫藏股，共備妥3...

券商公會：當沖降稅延長 有利行情

財政部拍板當沖降稅減半措施再延長三年，金管會官員昨（7）日表達樂觀其成，證券商公會理事長陳俊宏表示，台股近期修正不少，若...

券商公會：當沖降稅應常態化

財政部同意當沖降稅延長三年，不過，爭取當沖降稅常態化的券商公會理事長陳俊宏表示，大家思考方向錯誤，當沖交易量應占大盤成交...

簡立忠 將接櫃買中心董座

證交所、櫃買中心人事大風吹，櫃買中心十二日將召開董事會，推選現任證交所總經理簡立忠接任董事長，櫃買中心總經理李愛玲將轉任...

獨／放颱風假出事了！央行找5家金融業者「喝咖啡」、開檢討會

強颱凱米7月下旬襲台，締造全台連放兩天颱風假的罕見紀錄，並導致國內票券商的資金調度作業大亂；為此，中央銀行日前找來五家票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。