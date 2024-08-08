券商公會：當沖降稅延長 有利行情

財政部拍板當沖降稅減半措施再延長三年，金管會官員昨（7）日表達樂觀其成，證券商公會理事長陳俊宏表示，台股近期修正不少，若能列為立法院優先法案，並順利於年底通過，將有助提振投資人信心，帶動大盤重返高點。

據了解，行政院日前邀集金管會和財政部討論，敲定現股當沖證交稅減半一案再延長三年，直到2027年底止。

陳俊宏表示，證券商公會業務推動六大項目，重中之重為延續現有當沖降稅政策。他分析，實施當沖降稅以來有三大成效，包括創造證券市場、國家經濟及政府稅收三贏局面，在交易動能部分，台股日均量自當沖降稅前不足千億，成長至約5,000億元；當沖占市場成交量三成多，相較國外證券市場穩健。

其次，2021至2023年上市櫃公司籌資金額平均每年2,344億元，突破當沖降稅實施前三年（2014至2016年）平均每年1,458億元規模，股價因交易動能上升，亦驅動優質企業在台掛牌。

第三，統計2017至2023年實施當沖降稅以來，證交稅收平均每年約1,545億元，相較實施前七年（2000至2016年）平均每年834億元明顯增加。