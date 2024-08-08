上市櫃公司買回庫藏股 30億上膛

台股多空震盪劇烈，庫藏股進場穩定軍心，譜瑞-KY（4966）、健亞、力士、濾能、常珵、豪展等上市櫃公司，近期相繼祭出庫藏股，共備妥30億元銀彈預計買回萬張自家股票，寄望藉庫藏股護持股價，也為季底作帳暖身。

外資7月來至昨（7）日賣超4,782.5億元，衝擊指數從24,416歷史高點一路下跌，以昨天收盤點位計算跌幅12.7%。法人表示，多空劇烈震盪、信心相對疲弱之際，部分企業相繼發動庫藏股，期望藉此護持股價。

根據統計，近期宣布實施庫藏股且目前仍在實施期限內的上市櫃公司有十多家，備妥市價約30億元銀彈，總計將買回約萬張股票。

觀察這些實施庫藏股的公司，預計要買回自家股票張數，包括常珵、豪展、科定、健亞、譜瑞-KY、岱稜等，都超過千張。力士、濾能等，也預計買回數百張持股。

進一步分析買回庫藏股目的，以「維護公司信用及股東權益」為目的公司，包括常珵等。至於豪展、科定、健亞、譜瑞-KY、岱稜、力士、濾能等，以「轉讓股份予員工」為考量。

台新投顧副總黃文清表示，企業買回自家股票，個股可能支撐短期股價走勢；無論是電子或傳產族群，公司若是實施庫藏股，證明長線對本身營運有信心，對股價自然會有激勵效果，也能為後續反彈暖身。