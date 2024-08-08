人事大風吹 櫃買董事長簡立忠接任
臺灣證券交易所和櫃檯買賣中心人事大風吹。根據可靠消息指出，證交所總經理簡立忠將接掌櫃買中心董事長，遺缺由櫃買總經理李愛玲轉任，至於櫃買總經理則由證交所副總陳麗卿升任，這波人事搬風牽動三個職位、四個人。
目前櫃買中心董事長是陳永誠、總經理李愛玲，都將在明（9）日任期屆滿，屆滿後將卸任，其中李愛玲將轉任證交所總經理。
櫃買中心例行董事會都是每個月的第三個周五召開，下周一（12日）臨時加開推舉董事長，據瞭解，各董事都在6日晚間收到開會通知。
因簡立忠本就是證交所派任到櫃買中心的董事，明日將由櫃買中心董事會推舉簡立忠接任董事長，櫃買總經理也將由證交所副總陳麗卿轉任。目前證交所包括陳麗卿在內共有三位副總，以陳麗卿最資深。
簡立忠1961年次，在證交所資歷逾30年，從上市部、券商輔導部、公關室、稽核室、監視部、公司治理部等都歷練過，對證交所各項業務掌握度高，2010年曾被派任投保中心總經理，隔年回任證交所副總也兼任發言人，2018年3月升任證交所總經理至今。
簡立忠對證券業務有明確熟悉度，遇事謹慎、願意溝通且正向思考，是歷任證交所長官眼中的優秀員工，市場對簡立忠轉任櫃買也表期待。
接任簡立忠證交所總經理職缺的李愛玲，是櫃買中心創始員工，從基層做起，一路從專員、副組長、組長、副理、經理、上櫃審查部協理，到2014年升任主任秘書，算是櫃買栽培的人才，對市場相當熟悉。
李愛玲2016年獲得當時集保董事長林修銘賞識，轉升任集保結算所副總經理。2018年再「回鍋」櫃買中心擔任總經理，也是櫃買中心創立以來最年輕的總經理。
李愛玲在推動創櫃板、企業上（興）櫃，或是永續發展債券市場，都有亮麗表現。
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