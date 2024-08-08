股市利多！當沖降稅延長三年 最快本周預告、下會期送審

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
當沖降稅擬三度延長，將延長三年至2027年底。圖／聯合報系資料照片
當沖降稅擬三度延長，將延長三年至2027年底。圖／聯合報系資料照片

當沖降稅將於今年底屆期，財政部長莊翠雲昨（7）日宣布，當沖降稅擬三度延長，將延長三年至2027年底，最快本周預告、下會期送立院審查。

根據金管會先前稅式支出評估，歷次當沖降稅過程中，無論當沖占比、市場日均成交值皆呈現成長，市場流動性明顯提升，帶動台股量能大幅成長。

歷次當沖降稅延長情形及效益評估 圖／經濟日報提供
歷次當沖降稅延長情形及效益評估 圖／經濟日報提供

當沖證交稅率自千分之3降至千分之1.5，將於今年底到期，金管會向財政部建議延長五年，今年2月底將稅式支出評估報告送至財政部，莊翠雲昨日受訪表示，經過跨部會溝通，財政部推出修法版本將是延長三年。

莊翠雲表示，為提升市場交易量能與流動性，2017年時實施當沖降稅、減半課徵，首次延長是為了穩定交易動能與降低投資人臆測，第二次延長則是為了促進證券市場長遠發展，每次修法降稅皆有其理由。

莊翠雲表示，金管會也建置相關風險控管機制，發現違約情況並未顯著高於非當沖投資者，提出了延長五年建議，財政部評估後，仍決定比照前次，延長三年至2027年底。她強調，這是與金管會經過密切、長時間的討論，與近期台股震盪無關，預計本周就會預告修法草案，同時也會請金管會以延長三年來做稅評。

另外對於調降金融業營業稅，莊翠雲表示，金融營業稅有其背景演變，仍在與金管會討論，尚無具體答案。

對於金管會主委彭金隆日前提到希望推動台版個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠，莊翠雲表示，待金管會正式提出後，會來進行討論。

財政部 金管會

延伸閱讀

拚民間擴大投資台灣 公共建設1326億元商機上膛

財政部招商大會釋1300億商機 涵蓋醫療、循環經濟

陸祭懲治台獨新規 彭金隆：金管會正密集研討因應

彭金隆：台股波動受二大國際變數影響

相關新聞

股市利多！當沖降稅延長三年 最快本周預告、下會期送審

當沖降稅將於今年底屆期，財政部長莊翠雲昨（7）日宣布，當沖降稅擬三度延長，將延長三年至2027年底，最快本周預告、下會期...

券商公會：當沖降稅應常態化

財政部同意當沖降稅延長三年，不過，爭取當沖降稅常態化的券商公會理事長陳俊宏表示，大家思考方向錯誤，當沖交易量應占大盤成交...

簡立忠 將接櫃買中心董座

證交所、櫃買中心人事大風吹，櫃買中心十二日將召開董事會，推選現任證交所總經理簡立忠接任董事長，櫃買中心總經理李愛玲將轉任...

獨／放颱風假出事了！央行找5家金融業者「喝咖啡」、開檢討會

強颱凱米7月下旬襲台，締造全台連放兩天颱風假的罕見紀錄，並導致國內票券商的資金調度作業大亂；為此，中央銀行日前找來五家票...

證券F4人事大風吹…傳李愛玲將轉任證交所總經理 背景曝光

證交所總經理、櫃買董總都傳出人事異動。據瞭解，證交所總經理簡立忠將轉任櫃買中心董事長，櫃買中心總經理一職將由證交所副總陳...

證交所、櫃買中心人事搬風 李愛玲接證交所總經理

櫃買董總人事掀搬風。據可靠消息指出，證交所總經理簡立忠將轉任櫃買中心董事長，櫃買中心總經理由陳麗卿升任，另櫃買中心總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。