股市利多！當沖降稅延長三年 最快本周預告、下會期送審

當沖降稅將於今年底屆期，財政部長莊翠雲昨（7）日宣布，當沖降稅擬三度延長，將延長三年至2027年底，最快本周預告、下會期送立院審查。

根據金管會先前稅式支出評估，歷次當沖降稅過程中，無論當沖占比、市場日均成交值皆呈現成長，市場流動性明顯提升，帶動台股量能大幅成長。

歷次當沖降稅延長情形及效益評估 圖／經濟日報提供

當沖證交稅率自千分之3降至千分之1.5，將於今年底到期，金管會向財政部建議延長五年，今年2月底將稅式支出評估報告送至財政部，莊翠雲昨日受訪表示，經過跨部會溝通，財政部推出修法版本將是延長三年。

莊翠雲表示，為提升市場交易量能與流動性，2017年時實施當沖降稅、減半課徵，首次延長是為了穩定交易動能與降低投資人臆測，第二次延長則是為了促進證券市場長遠發展，每次修法降稅皆有其理由。

莊翠雲表示，金管會也建置相關風險控管機制，發現違約情況並未顯著高於非當沖投資者，提出了延長五年建議，財政部評估後，仍決定比照前次，延長三年至2027年底。她強調，這是與金管會經過密切、長時間的討論，與近期台股震盪無關，預計本周就會預告修法草案，同時也會請金管會以延長三年來做稅評。

另外對於調降金融業營業稅，莊翠雲表示，金融營業稅有其背景演變，仍在與金管會討論，尚無具體答案。

對於金管會主委彭金隆日前提到希望推動台版個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠，莊翠雲表示，待金管會正式提出後，會來進行討論。