玉山金科技長 奪國際大獎

玉山金控(2884)科技長張智星榮獲國際電機電子工程師學會(IEEE)計算智能協會(CIS)頒發「2025 IEEE CIS Fuzzy Systems Pioneer Award(模糊系統先驅獎)」。IEEE CIS為表彰對模糊系統(Fuzzy System)領域貢獻卓越的專家,自2000年起每年從全球評選出對於理論、技術、應用層面具傑出貢獻的一位獲獎者,是國際公認計算智能領域最頂尖獎項之一。

IEEE是全球最大的電機電子專業技術學會,旨在促進技術創新並造福人類,會員超過46萬、遍布190個國家,研究領域涵蓋電腦工程、資通訊技術、資訊安全、能源等。

IEEE CIS則致力於推動及發展計算智能領域的各種技術和應用,包括模糊系統、神經網絡、進化計算等。模糊系統是現代人工智慧重要基礎,早期人工智慧研究聚焦邏輯推論,實務應用範疇較局限,而模糊系統的推論邏輯則是運用數學模型解決現實中普遍存在的不確定性和模糊現象,為計算智能中的一門重要分支,現已廣泛應用於自動控制、圖樣識別、決策分析以及時序信號處理等領域;近年來,模糊系統也與類神經網路結合應用,為機器人和人工智慧的發展開創更多可能性。

張智星長期專注於模糊系統的基礎研究與實際應用,不僅於學術界享有盛譽,更在產業界有著深遠的影響力,此次獲獎不僅是表彰個人成就,更代表著台灣在計算智能領域發展獲得國際高度關注與認同。

此外,玉山在科技長及科技聯隊努力下,積極應用數位科技滿足組織與顧客需求,日前也榮獲亞洲財經專業機構ABF(Asian Banking & Finance)2024年Digital Transformation of the Year(年度最佳數位轉型獎)及Customer Experience Initiative of the Year(年度最佳顧客體驗獎)兩項大獎,肯定玉山在數位轉型上的投入與成果展現。

展望未來,玉山將持續以顧客為核心,在顧客旅程的各個階段,運用行銷、風控、流程、賦能和服務五大構面的人工智慧技術,以全方位視角的數據分析,提供更個人化、具精確度、高品質且效率的金融服務,進一步提升顧客體驗和滿意度,創造顧客與玉山共贏價值。