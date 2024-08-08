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央行：票券延遲交割 不可再犯

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

強颱凱米7月下旬襲台，締造全台連放兩天颱風假的罕見紀錄，並導致國內票券商的資金調度作業大亂；為此，中央銀行日前找來五家票券公司高層來行「喝咖啡」，除要求說明凱米颱風當周發生的延遲交割問題外，也要求票券商須提出改善措施、下令「不可再犯」。

路透社報導，凱米颱風7月下旬來襲，全台連放兩天颱風假，導致國內幾家票券商出現延時交割，央行業務局已在周一邀集五家票券商開檢討會，要求說明調度不順原因，並要求提出改善措施。

一名票券商主管說，票券商每天的工作就是替企業客戶發行商業本票，每天都有新發行與到期的票券，如果客戶表示到期後要續發，就得和企業客戶敲利率，並完成用印、去公司拿票等相關流程。

7月底凱米颱風侵台，台灣一連放了周三、周四兩天颱風假，加上周五，等於累積三天的到期量需在一天內完成，有些業者作業不及，超過了央行日間透支機制截止時間，還沒能補平缺口。儘管這次事件屬於過去鮮少發生的疏漏，但並非票券商爆發信用或流動性問題，情況不是那麼嚴重。

票券商主管透露，凱米颱風造成金融市場無預警休市兩天，周三、周四放了颱風假，並於周五恢復上班，資金調度相關作業可謂堆積如山，加上當時接近月底，有大額現金股息發放等諸多緊縮因素齊聚，有票券商調度無門、花費了較多時程才完成相關作業。

一般來說，央行傍晚5時10分就會關帳，但當天有五家票券商因颱風假發生延時交割，不僅超過央行日間透支機制截止時間還沒補平缺口。

咖啡 央行 颱風假

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