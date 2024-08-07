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外銀設頂級財管分行 信義計畫區成主戰場

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

外商銀行深耕3,000萬元以上富人，滙豐預計年底前再設立兩間頂級財管分行，台北將成首選，第二個據點則在討論中，未來台北市信義計畫區將成為3,000萬元以上富豪財管的第一戰場，並且是最密集的區域。

外銀人士指出，台灣富人聚集之地，除了台北信義區，另外聚集中小企業主的台中與台南，也是外銀不願錯過的城市；另外科技新貴聚集的新竹，也是銀行近年密集關注之地。

觀察國際金融集團前進台灣富豪區，設立高端資產客戶專屬的高端財管中心的外銀，包含星展銀以及滙豐銀，鎖定地點涵蓋台北信義區、桃園以及台中。

其中台北信義區已經有星展銀的3,000萬以上資產的豐盛私人客戶旗艦分行，以及滙豐銀鎖定資產1,500萬元起跳的旗艦型財富管理中心，假設渣打銀再加入，信義區將成為台北市高端客密集戰場。星展銀另外在全台逾十家分行，也設有高端財管理財服務貴賓區，希望在遍地開花下，捕捉全台高端人士。

台灣的渣打銀行財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）指出，渣打決定年底前要增設兩家高端財管分行，是鎖定淨資產逾3,000萬以上的「優先私人理財中心」。

渣打銀行

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