出口商拋匯 台幣貶轉升

台股指數昨（7）日持續大反攻，但因熱錢全天「進進出出」、未見一致方向，加上日圓匯率重挫，新台幣匯率早盤貶值，終場翻升0.7分，收在32.681元，總成交量高達20.305億美元。

匯銀主管表示，台股昨天收盤大漲794點，創下收盤最大漲點紀錄，收在21,295.28點；不過，台股這股多頭氣勢並未延燒至匯市，主要是外資早盤偏向匯出，加上日本央行副總裁內田真一喊話「在金融市場不穩定下，日本央行不會升息」，此一消息導致日股翻盤強彈、日圓匯率重挫，引領亞幣競相貶值，新台幣匯率也跟進下挫。

不過當匯價跌深，出口商便進場拋匯變現，加上全球股市爆發股災後，部分海外投資款獲利了結匯回，以及午後部分外資轉為匯入，促使匯市收盤前翻升作收。

中央銀行統計顯示，市場避險情緒仍高，美元指數昨天上漲0.12%，主要亞幣升貶互見。其中，日圓匯率疲態再現、昨天一日重挫0.95%；人民幣與星元昨天也跟進貶值，幅度分別為0.52%與0.04%。

相較於日圓、人民幣與星元，新台幣與主要貿易對手國貨幣韓元昨天逆勢挺升，不過相較於韓元升值0.12%，新台幣匯率僅微幅上漲0.02%。

展望後市，匯銀主管分析，近期全球金融市場劇烈波動，有如搭上雲霄飛車，是否已經轉趨穩定，目前仍是未定之天，「需要多觀察幾天，確認股市是否持穩、不再暴漲暴跌」；估計短期內新台幣匯率仍將位於32.5元至32.8元區間波動整理。