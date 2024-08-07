快訊

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

出口商拋匯 台幣貶轉升

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣。 聯合報系資料照
新台幣。 聯合報系資料照

台股指數昨（7）日持續大反攻，但因熱錢全天「進進出出」、未見一致方向，加上日圓匯率重挫，新台幣匯率早盤貶值，終場翻升0.7分，收在32.681元，總成交量高達20.305億美元。

匯銀主管表示，台股昨天收盤大漲794點，創下收盤最大漲點紀錄，收在21,295.28點；不過，台股這股多頭氣勢並未延燒至匯市，主要是外資早盤偏向匯出，加上日本央行副總裁內田真一喊話「在金融市場不穩定下，日本央行不會升息」，此一消息導致日股翻盤強彈、日圓匯率重挫，引領亞幣競相貶值，新台幣匯率也跟進下挫。

不過當匯價跌深，出口商便進場拋匯變現，加上全球股市爆發股災後，部分海外投資款獲利了結匯回，以及午後部分外資轉為匯入，促使匯市收盤前翻升作收。

中央銀行統計顯示，市場避險情緒仍高，美元指數昨天上漲0.12%，主要亞幣升貶互見。其中，日圓匯率疲態再現、昨天一日重挫0.95%；人民幣與星元昨天也跟進貶值，幅度分別為0.52%與0.04%。

相較於日圓、人民幣與星元，新台幣與主要貿易對手國貨幣韓元昨天逆勢挺升，不過相較於韓元升值0.12%，新台幣匯率僅微幅上漲0.02%。

展望後市，匯銀主管分析，近期全球金融市場劇烈波動，有如搭上雲霄飛車，是否已經轉趨穩定，目前仍是未定之天，「需要多觀察幾天，確認股市是否持穩、不再暴漲暴跌」；估計短期內新台幣匯率仍將位於32.5元至32.8元區間波動整理。

台幣匯率 新台幣 日圓匯率

延伸閱讀

00935今天就暴漲1.11元…殺1807點後唯一0下跌ETF！ 漲贏大盤爆發力強

鬼月魔咒？連4年鬼門一開台股就跌的秘密！4大受惠族群「不賺真的很難」

美國經濟比想像糟 債王接班人：聯準會降息今天就該做！一文看懂8月股災

郭智輝才稱股災 隔天秒改口讚台股基本面！網笑：連經濟部也煮麵

相關新聞

股市利多！當沖降稅延長三年 最快本周預告、下會期送審

當沖降稅將於今年底屆期，財政部長莊翠雲昨（7）日宣布，當沖降稅擬三度延長，將延長三年至2027年底，最快本周預告、下會期...

上市櫃公司買回庫藏股 30億上膛

台股多空震盪劇烈，庫藏股進場穩定軍心，譜瑞-KY、健亞、力士、濾能、常珵、豪展等上市櫃公司，近期相繼祭出庫藏股，共備妥3...

券商公會：當沖降稅延長 有利行情

財政部拍板當沖降稅減半措施再延長三年，金管會官員昨（7）日表達樂觀其成，證券商公會理事長陳俊宏表示，台股近期修正不少，若...

券商公會：當沖降稅應常態化

財政部同意當沖降稅延長三年，不過，爭取當沖降稅常態化的券商公會理事長陳俊宏表示，大家思考方向錯誤，當沖交易量應占大盤成交...

簡立忠 將接櫃買中心董座

證交所、櫃買中心人事大風吹，櫃買中心十二日將召開董事會，推選現任證交所總經理簡立忠接任董事長，櫃買中心總經理李愛玲將轉任...

金融業創新試辦案可望放行

金管會副主委陳彥良在上周二（7月30日）宣布拍板開放主動式ETF和被動多資產ETF後，才僅隔一周，將在今（8）日宣布核准...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。