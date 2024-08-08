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綠巨人五度蟬聯買債王 中華郵政7月加碼53億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
7月債券買賣超統計，買超冠軍依舊由「熟面孔」、有債市「綠巨人」之稱的中華郵政公司奪得。 聯合報系資料照
7月債券買賣超統計，買超冠軍依舊由「熟面孔」、有債市「綠巨人」之稱的中華郵政公司奪得。 聯合報系資料照

櫃買中心公布7月債券買賣超統計，買超冠軍依舊由「熟面孔」、有債市「綠巨人」之稱的中華郵政公司奪得。統計今年以來，這七個月裡，除1月與2月外，3月至7月的「買債王」寶座均由中華郵政搶下。

櫃買中心最新資料顯示，7月債券買超前五大機構，依序為中華郵政、元大銀行、華南銀行、兆豐銀行與國際票券。

資金雄厚的中華郵政，7月再度加碼債券53.5億元，蟬聯買債冠軍；民營元大銀行單月買超20.7億元，以黑馬姿態奪下亞軍；公股行庫華南銀行與兆豐銀行，7月分別買超14.4與13.4億元，分居第三與第四大；國際票券7月買超12.9億元，擠入第五名。

7月債券買超前五大機構概況 圖／經濟日報提供
7月債券買超前五大機構概況 圖／經濟日報提供

櫃買統計指出，7月賣超債券前五大機構多數為以交易為目的的證券商，其中，富邦證券單月賣超55.9億元居冠，台新銀行為前五大賣超機構裡唯一的銀行，單月賣超27億元排名第二，群益金鼎證券賣超25.2億元為第三。元富證券與永豐金證券，7月也分別賣超21.9與20.5億元，依序擠入前五大。

債券主管指出，在7月底之前，市場對台灣央行後續動作較為不確定，多數憂心仍存在升息的可能，加上美債利率自低點反彈，向下追價動力難以獲得支撐，期間又遇兩天颱風假，使債市交易較為冷清。

展望台債後市，債券商主管分析，主計總處日前公布，7月CPI年增2.52%高於市場預期，為五個月新高，，另外受颱風影響蔬果價格，8月通膨將較7月更高。由於股市反彈使債市的避險需求下降，市場重新衡量對美國經濟的衰退程度是否過度擔憂，接下來，美國經濟、通膨與就業相關數據、企業財報及聯準會降息時程，都將持續牽動債市風向。

債券 兆豐銀行 櫃買中心

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