快訊

「從沒想過是他！」指賀錦麗挑華茲搭檔是驚人的選擇 川普：我超激動的

奧運桌球／簡彤娟打出好球仍輸王曼昱 中華女團8強止步

市場繼續反攻！美股那斯達克早盤漲2% 台積電ADR猛漲4%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／放颱風假出事了！央行找5家金融業者「喝咖啡」、開檢討會

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
路透社報導，凱米颱風7月下旬來襲，全台連放兩天颱風假，導致國內幾家票券商出現延遲交割，央行業務局已在周一邀集五家票券商開檢討會，要求說明調度不順原因，並要求提出改善措施。圖／聯合報系資料照片
路透社報導，凱米颱風7月下旬來襲，全台連放兩天颱風假，導致國內幾家票券商出現延遲交割，央行業務局已在周一邀集五家票券商開檢討會，要求說明調度不順原因，並要求提出改善措施。圖／聯合報系資料照片

強颱凱米7月下旬襲台，締造全台連放兩天颱風假的罕見紀錄，並導致國內票券商的資金調度作業大亂；為此，中央銀行日前找來五家票券公司高層來行「喝咖啡」，除要求說明凱米颱風當周發生的延遲交割問題外，也要求票券商須提出改善措施、下令「不可再犯」。

路透社報導，凱米颱風7月下旬來襲，全台連放兩天颱風假，導致國內幾家票券商出現延遲交割，央行業務局已在周一邀集五家票券商開檢討會，要求說明調度不順原因，並要求提出改善措施。

一名票券商主管說，票券商每天的工作就是替企業客戶發行商業本票，每天都有新發行與到期的票券，如果客戶表示到期後要續發，就得和企業客戶敲利率，並完成用印、去公司拿票等相關流程。

7月底凱米颱風侵台，台灣一連放了周三、周四兩天颱風假，加上周五，等於累積三天的到期量需在一天內完成，有些業者作業不及，超過了央行日間透支機制截止時間，還沒能補平缺口。儘管這次事件屬於過去鮮少發生的疏漏，但並非票券商爆發信用或流動性問題，情況不是那麼嚴重。

票券商主管透露，凱米颱風造成金融市場無預警休市兩天，周三、周四放了颱風假，並於周五恢復上班，資金調度相關作業可謂堆積如山，加上當時接近月底，有大額現金股息發放等諸多緊縮因素齊聚，有票券商調度無門、花費了較多時程才完成相關作業。

一般來說，央行傍晚5時10分就會關帳，但當天有五家票券商因颱風假發生延遲交割，不僅超過了央行日間透支機制截止時間還沒補平缺口，有的甚至拖到傍晚7點才完成。

這五家票券商裡還有兩家為較大型的票券商，多由副總級出席會議，央行官員會中非常嚴肅地要求須徹底檢討並提出具體改善計畫。對此，央行與票券商均低調未予回應。

台灣目前有八家專業票券商，包括兆豐金控旗下兆豐票券、國票金控旗下國際票券、中華票券、大中票券、台灣票券、萬通票券、大慶票券及合庫金控旗下合庫票券。

凱米颱風 央行 颱風假

延伸閱讀

貨輪擱淺台南沙灘遭塗鴉 船東架圍籬擬就地拆解

巨木大石阻路 北大武山及尾寮山步道暫定9月15日開放

凱米重創阿里山觀光遊樂區遊客訂房腰斬 業者：比疫情期間慘

逢雨必淹的大仁科大挺過凱米 防洪設施發揮功效

相關新聞

獨／放颱風假出事了！央行找5家金融業者「喝咖啡」、開檢討會

強颱凱米7月下旬襲台，締造全台連放兩天颱風假的罕見紀錄，並導致國內票券商的資金調度作業大亂；為此，中央銀行日前找來五家票...

台股跌深反彈狂漲794點 新台幣貶翻升收32.681元

台股近日走勢如坐大怒神，股價狂殺之後，又展開暴力式反彈，不過在外資雙向操作之下，新台幣先貶後小升，收盤收在32.681元...

遠東銀發布虛擬資產白皮書 銀行扮發展虛擬資產要角

遠東銀行（2845）發布全台第一部虛擬資產白皮書，遠東銀行繼去年率先發布「2023虛擬資產調查報告」後，今年在2024亞...

開發金控「看見人才」計畫 助青年學子發展多元才能

開發金控（2883）透過旗下中華開發文教基金會長期培育優勢人才，近年來在技職、運動領域繳出優異成績單。今年暑假趕上巴黎奧...

兆豐證券連二年舉辦企業體驗 助攻學子提早啟動職涯規劃

隨著畢業求職旺季的到來，兆豐證券連續第二年推出「探索兆豐證券的多重宇宙」一日企業體驗營，幫助莘莘學子探索職涯發展興趣、掌...

聯準會降息開啟債市多頭 長天期公債最受惠

就業市場持續降溫、消費數據疲弱，使美國經濟衰退疑慮再起，市場預期美國聯準會今年降息幅度有望提升。股市避險情緒升溫，加上買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。