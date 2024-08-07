玉山銀主辦越南長海集團永續連結聯貸 超額認購1.54倍

玉山銀行主辦越南汽車龍頭長海集團(THACO GROUP)旗下柬埔寨農業公司EASTERN RUBBER(CAMBODIA)7,000萬美元永續連結聯貸案，於7日完成簽約。本案為長海集團第一件永續連結聯貸案，聯貸資金用於支應借款人柬埔寨SNUOL農畜園區資本支出，由玉山銀行及其柬埔寨子公司聯合商業銀行(UCB)統籌主辦，原定目標金額為5,000萬美元，在台中銀行、第一銀行、兆豐銀行、上海商銀、華南銀行的積極響應下，最終超額認購1.54倍，顯見金融同業對長海集團給予高度肯定。

長海集團為越南綜合性集團，旗下擁有六大領域，包含THACO AUTO(汽車)、THACO INDUSTRIES(工業機械)、THACO AGRI(農業)、THADICO(投資建設)、THISO(商業及服務)及THILOGI(物流)。EASTERN RUBBER(CAMBODIA)為THACO AGRI 100%持股，2014年成立於柬埔寨，主要業務為水果種植及畜牧。長海集團結合工業發展基礎，以有機農業大規模生產為戰略，運用數位化管理方式打造循環農業生產，推動東南亞農業升級。本次聯貸案將定期檢視借款人永續指標，包含取得碳盤查ISO14064-1、碳排逐年減量、積極取得國際農業相關認證(如BS8001、GLOBALG.A.P、Certificates recognized by GFSI等)，透過利率反饋方式鼓勵企業為永續農業立下新模式。

玉山致力於深耕台灣、布局亞洲，目前在11個國家地區，共有32個海外營業據點，連結亞太金融中心、兩岸三地及東協經濟體，努力成為亞洲具特色的銀行。玉山在永續發展也屢獲國際機構肯定，在道瓊永續指數(DJSI)、MSCI ESG Rating及Sustainalytics等國際永續評鑑創下台灣金融業最佳表現。展望未來，面對東協經濟體快速發展，玉山將持續接軌國際，運用金融專業，串聯海內外各營運據點，發揮跨境整合平台優勢，協助在地企業擴展海外融資渠道及落實永續發展。