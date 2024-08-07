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兆豐證育才 辦職涯體驗營

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券舉辦「探索兆豐證券的多重宇宙」一日企業體驗營，董事長陳佩君（前排中）及總經理吳明宗（前排右五）與學員合影留念。 兆豐證券╱提供
兆豐證券舉辦「探索兆豐證券的多重宇宙」一日企業體驗營，董事長陳佩君（前排中）及總經理吳明宗（前排右五）與學員合影留念。 兆豐證券╱提供

隨畢業求職旺季到來，兆豐證券連續第二年推出「探索兆豐證券的多重宇宙」一日企業體驗營，幫助學子探索職涯發展興趣、掌握進入職場先機。

「探索兆豐證券的多重宇宙」活動由兆豐證券攜手兆豐期貨、兆豐投顧共同舉辦，7月27日在總公司舉行，近60名來自各縣市高中及大專生聆聽講師授課，更把握機會與兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗及多位主管座談，針對職涯問題交流。

陳佩君致詞時強調證券業務多元，例如承銷、債券交易、客戶理財等，不同職務所需人格特質、專業不同，鼓勵學員們積極參與活動，找到適合自己興趣及人格特質的職涯發展。

吳明宗以自身經歷點出探索興趣的重要性，最喜歡詢問實習生「為什麼選擇到這個部門實習？」，期勉學員認真思考自己職涯發展方向，找到定位後持續累積經驗及專業，期能在職場發光發熱。

為讓學生瞭解證券業及金融友善服務的重要，活動內容分三大主軸，一，「兆豐證券業務介紹與新鮮人求職實務分享」，由兆豐證券人力資源本部主管資深協理陳淑幸傾授新鮮人求職路不敗寶典；安排各部門主管與學生雙向座談，了解該職務所需專業及實務工作內容。

二，「傳遞金融友善的價值觀念」，邀請知名講者─「金剛芭比」林欣蓓老師進行「金融友善服務專題演講」，從自身經歷分享如何換位思考及建立同理心。

三，「金融防詐及風險意識教育」，透過短講、播放防詐宣導影片、將防詐知識及投資風險宣導融入分組搶答遊戲中，幫助學生建立正確投資觀念及聰明防詐。當天活動最後，學生分享能與主管們雙向座談的體驗最特別，收穫滿滿。

為推動金融育才及普惠金融目標，兆豐證券今年上半年舉辦多場「兆豐育見新世代公益列車–金融知識講座」，由高階主管至致理科技大學、靜宜大學及中正大學等，介紹證券業實務、傳遞正確理財觀念並宣導阻詐。兆豐證券將持續投注資源實踐企業社會責任，推動金融育才，協助政府提升社會大眾的金融識能。

兆豐 求職 職涯

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