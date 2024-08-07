櫃買攜安侯建業 媒合新創

櫃買中心持續協助創新企業發展，與四大聯合會計師事務所合作舉辦「創新x永續 創新企業媒合會」，壓軸場將於8月22日由安侯建業聯合會計師事務所接續舉辦，以期創造企業成長動能，激發企業交流合作火花。

為鼓勵以社會創新精神與模式實踐全球永續發展目標，櫃買中心持續關注並支持「創新」與「永續」相關議題，本次活動邀請的11家創新企業多與創新與永續ESG議題應用相關，參與企業包括研發低碳排藥用酒精及二氧化碳純化處理的台灣先進酒精；開發散熱防焊油墨的台灣若美科技。

提供無人機自動化解決方案的艾知科技；開發EMILY.RPA機器人員工的百林商智；提供職場健康解決方案的米蔚健康顧問；開發GoodLinker企業雲端戰情室的谷林運算；打造可信賴二手精品買賣平台的拍拍圈科技。

開發AI影像分析系統捕捉運動賽事的紐因科技；與偏鄉農戶契作有機黑纖米®的源天然；提供身分驗證及零信任安全解決方案的數位身分；開發LED防爆照明消防設備的麗鴻科技。

本次媒合會除由企業發表募資簡報，並安排創新企業與創投機構進行一對一深入洽談與交流，協助串接資源並促成合作機會。

櫃買中心扶植創新企業不遺餘力，除了提供創新企業在籌資、健全體質及提升知名度等各方面服務，每年亦會舉辦媒合活動，吸引機構法人與投資人前來發掘創新商機，並且協助創新企業在發展階段能夠獲得所需資源。