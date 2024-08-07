證交所通過BSI碳中和查證 全球首家

臺灣證券交易所昨（7）日發布中文版2023年度永續報告書，並通過BSI碳中和查證，成為全球首家達成ISO 14068-1標準的交易所，彰顯對淨零碳排的堅定承諾，展現在永續發展上的領導地位。

證交所表示，自2018年起每年出版企業社會責任報告書，2021年更名為永續報告書，內容以證交所及所有子公司為報導範圍，涵蓋2023年1月1日至2023年12月31日，除依GRI準則及SASB編製，更深度導入TCFD及IFRS S2氣候相關揭露，報告書內容經會計師確信。

溫室氣體排放量方面，證交所及子公司的類別一、類別二合併排放數據皆已取得第三方確信及認證；證交所個體數據，並經BSI依據ISO 14064-1溫室氣體盤查標準查核通過，確保盤查資訊可信度。

報告書中，證交所以「構建永續市場」及「實踐永續責任」為主軸，展現健全證券市場、創新制度商品、推動國際合作的成果。環境面上，主要辦公區100%使用綠電、第一資訊中心安裝太陽能板及儲能設備，使再生能源比率提升，並提升機房能源使用效率、辦公區及倉庫100%使用LED燈具、減少用紙等多項節能減碳措施，成功降低溫室氣體排放。