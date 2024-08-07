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證交所前進永續博覽會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證交所亞太永續博覽會座談會時刻表 圖／經濟日報提供
證交所亞太永續博覽會座談會時刻表 圖／經濟日報提供

台灣永續能源研究基金會主辦的第三屆「2024亞太永續博覽會」，預計今（8）日起一連三日在世貿一館盛大舉行，臺灣證券交易所於「政策區」設置攤位參展，現場備有精美實用的互動紀念品。

證交所表示，本屆博覽會整體活動包括亞太永續展、亞太永續高峰會、亞太永續論壇、亞太台灣永續行動獎等四大主軸，以「潮·永續」為主題，透過七大潮流引領政策、城市、企業、生活、教育、NGO與國際合作，提升經濟價值，成為永續的造浪者，一同翻轉世界。

證交所以「引領證券市場 邁向永續淨零」為主軸參展，活動現場辦理展場小學堂，與現場民眾進行互動式課程及QA意見交流。

根據排程，8日主題包括「證交所打造ESG數位平台及InfoHub」、「淺談證券市場不法案件檢舉」、「投資詐騙態樣及反詐資訊說明」等上下午共計四場。

9日主題為「證交所打造ESG數位平台及InfoHub」、「證券借貸『銀行保證』數位化簡介」、「投資詐騙態樣及反詐資訊說明」、「淺談證券市場不法案件檢舉」等上下午共六場。

10日主題包括「證交所打造ESG數位平台及InfoHub」、「證券借貸『銀行保證』數位化簡介」、「淺談證券市場不法案件檢舉」、「投資詐騙態樣及反詐資訊說明」等上下午共計六場。

證交所將於活動現場宣導「投資資訊中心」、「一站式ESG資訊整合平台」、「ESG數位平台」、「永續報告書2023」、「宅在家學習網、「證派外送」反詐騙宣導專網、「證交所臉書粉絲專頁」等議題，熱情邀請民眾共同參與。

相關活動訊息請至https://www.sdgs-asia.com.tw/查詢。

ESG 證交所

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