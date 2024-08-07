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星展集團上半年淨利成長9%至星元57.6億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

星展集團7日發布新聞稿指出，星展財務表現亮眼，2024年第2季淨利為28億星元（約新台幣669.4億元），較去年同期成長4%，股東權益報酬率達18.8%。總收入成長9%達54.8億星元（約新台幣1,310.1億元）。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，星展在第2季表現再創佳績，上半年獲利創新高，股東權益報酬率達18.8%。儘管近期市場波動和地緣政治局勢持續緊張導致不確定性升高，但星展已建立足以抵禦經濟放緩和利率下降風險的抗壓能力。星展擁有充沛的一般提存準備、較低的利率敏感度、穩健的資產狀況和充裕的流動資金，將讓星展繼續支持客戶，為股東帶來優渥回報。

星展指出，第2季受惠於資產規模成長和淨利差微幅擴大，企業及消費金融業務的淨利息收入成長，手續費收入創下歷史新高，財務及資金管理客戶的銷售依然強勁，市場交易收入也有所成長。成本收入比率為40%，扣除提存準備前淨利成長6%至33.1億星元（約新台幣791.3億元），淨利與上一季度相比下降5%。

星展上半年淨利成長9%，達57.6億星元（約新台幣1,377.1億元），股東權益報酬率達18.8%。受惠於整體淨利息收入、手續費收入和財務及資金管理客戶銷售成長，總收入成長11%至110億星元（約新台幣2,629.8億元）。成本收入比率為39%，扣除提存準備前淨利成長10%至67.9億星元（約新台幣1,623.3億元）。

第2季資產品質維持穩健，不良貸款比率為1.1%，特殊提存準備占貸款的8個基本點，上半年則為9個基本點。

星展指出，第2季表現方面，企業及消費金融業務的淨利息收入較去年成長5%至37.7億星元，因淨利差擴大2個基點至2.83%；而以固定貨幣匯率計算，貸款和存款受惠於台灣消金業務整併，分別成長3%和6%。

與上一季相比，由於固定收益資產重新訂價，導致淨利差擴大6個基本點，淨利息收入成長3%。以固定貨幣匯率計算，由於貿易貸款和財富管理貸款的升幅抵銷非貿易企業貸款的跌幅，貸款維持穩定，達4,250億星元。以固定貨幣匯率計算，存款亦維持穩定，為5,510億星元，而活儲帳戶（CASA）存款和定期存款變化不大。

企業及消費金融業務的淨手續費收入較去年成長27%至10.5億星元，創歷史新高。財富管理手續費收入成長37%至5.18億星元，主要受客戶調動存款轉至投資和保險業務，以及資產管理規模的擴大所致。由於消費增加，信用卡的手續費成長32%至3.13億星元。財富管理和信用卡的手續費收入受惠於台灣消金業務整併而成長。貸款相關手續費收入也有所成長，升幅達40%至1.86億星元。與上一季相比，淨手續費收入微幅成長。

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