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證交所、櫃買中心人事搬風 李愛玲接證交所總經理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
櫃買中心總經理李愛玲將異動至證交所總經理。聯合報系資料照／記者崔馨方攝影
櫃買中心總經理李愛玲將異動至證交所總經理。聯合報系資料照／記者崔馨方攝影

櫃買董總人事掀搬風。據可靠消息指出，證交所總經理簡立忠將轉任櫃買中心董事長，櫃買中心總經理由陳麗卿升任，另櫃買中心總經理李愛玲將異動至證交所總經理。

目前櫃買中心董事長是陳永誠、總經理李愛玲，都將在8月9日任期屆滿，屆滿後將卸任。

因簡立忠本就是證交所派任到櫃買中心的董事，會中將由櫃買董事會推舉簡立忠接任董事長。櫃買總經理一職，由現任副總陳麗卿接任。

至於簡立忠轉任後的證交所總經理遺缺，則將由李愛玲出任。

櫃買中心 簡立忠 證交所

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