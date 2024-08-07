獨／證交所櫃買高層3人異動 證交所兩高層出任櫃買董總

證交所、櫃買中心人事大風吹 ，櫃買中心下周一（12日）將召開董事會推選現任證交所總經理簡立忠接掌董事長，櫃買中心現任總經理李愛玲將出任證交所總經理，而證交所副總經理陳麗卿將接任櫃買中心總經理。

簡立忠50年次，屏東人，政大財政所畢業後的工作生涯大多在證交所，僅2010年曾被派任投資人保護中心總座，也曾兼任台灣指數公司總經理外，在交易所經歷過上市部、券商輔導部、公關室、稽核室、監視部、上市治理部（後更名「公司治理部」），對證券資本市場各方面業務都相當嫻熟，個性溫和謙遜，處事謹慎，常抱正向思考，也是位自行車高手，即便單車上武嶺對他來說，也不是難事。過去在證券圈有高層出缺時，經常被點將，這回接掌櫃買中心董座，外界咸認為實至名歸。

李愛玲55年次，政治大學會計研究所碩士畢業後進入勤業會計師事務所，後短暫轉戰外商公司，後來正好櫃買中心成立，成為櫃買創始員工，一路從基層做起，2018年升任總經理，為櫃買中心歷來最年輕總經理，任內積極任事，是櫃買中心對外招商主力戰將，曾與證交所董事長林修銘在集保共事，實力獲林修銘肯定。

陳麗卿專業能力也受到各界高度肯定，是證交所第一波以招考方式錄取的員工，在交易所歷練交易部、稽核室、秘書室、上市部、財務部等，資歷已有36年之久，有女性主管溫暖特質的她平時也相當關心同仁及家庭；目前同時擔任證交所發言人，對各項交易制度熟稔的她面對外界各項提問總能耐心答覆，是證交所對外溝通重要橋樑。