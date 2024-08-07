期貨公會2024 LME實務研討會 台北隆重舉行

期貨公會主辦、臺灣港務公司高雄港務分公司協辦的「2024 LME實務研討會」，在台北福華飯店舉行，今年研討會安排綠色港口、物流、金屬及交易實務等主題，吸引國內外專家及業界人士超過120人參與，現場反應熱烈。期貨公會在理事長陳佩君的帶領下，持續推動期貨業永續發展及服務實體經濟。

研討會首先由期貨公會常務理事永豐期貨總經理林家進代表主辦單位致詞。林家進指出，全球多國推動碳稅機制，台灣亦即將實施碳費制度，對企業帶來的衝擊及壓力將加速產業變革。此次研討會結合金屬交易實務及減碳議題，希望透過交流，幫助相關產業在快速變革的大環境中找到新思維與商機。

專題演講部分，首先由協辦單位港務公司高雄分公司張芸華督導介紹高雄港的「綠色港口政策及LME業務」。張芸華指出，高雄港已引進5家LME認可國際倉儲業者與5家港區業者共同合作，完成LME認證21處倉儲處所，業務穩定成長。

高雄港為亞太地區第一個取得歐洲生態港認證 (Ecoports)的港口，2021年並以洲際貨櫃中心二期工程的規畫及環保成果，以及舊港再生計畫打造城市與港區新連結，獲國際港埠協會(IAPH)世界港口永續計畫 (WPSP)「韌性基礎建設類」首獎。張芸華表示，基於倉單融資與金融衍生性業務推動，是LME業務發展的重要因素，港務公司希望與各界共同努力，促使業務蓬勃發展。港務公司亦將不斷提升港埠環境經營管理效能，朝永續發展之綠色港口精進。

接下來的綜合座談由永豐期貨總經理林家進主持，倫敦金屬交易所（LME）業務發展部副總裁張貝貝、元大期貨協理楊明樺、街口投信基金經理人林泳光擔任與談人，共同探討「期貨業在綠色∕低碳金屬潮流下之機會與挑戰」。

期貨公會自2014年以來每年皆與臺灣港務公司合作，舉辦實務研討會。期貨公會表示，為擴大服務實體經濟，將持續與主管機關溝通，為業者爭取更多商機，並為產業法人提供穩健的經營環境及促進金融市場的健全發展。