快訊

眼鏡男爬進冷藏櫃自標價「萬元」 狂扭畫面曝光好市多震怒

台股5日出現史詩級重挫 但違約交割金額令人驚奇

星宇航空申請上市 證交所通過了

國泰人壽攜手航空業 網路投保旅平險「海外醫療專機方案」加碼回饋

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

旅遊旺季來臨，因應國人海外旅行保障需求，國泰人壽提供完善的旅平險方案，更攜手「航空業」夥伴，針對海外醫療專機方案提供加碼哩數回饋。

即日起至2024年底，凡網路投保國泰人壽之海外醫療專機方案，平均每日多花額外55元，即享有百萬跨國醫療運送費用保障，且達投保條件並使用國泰世華長榮航空聯名卡、國泰世華亞洲萬里通聯名卡刷卡支付保費，即可獲得加碼哩數回饋，讓卡友們在獲得完善保障的同時，還能享受更多優惠。

國泰人壽從去年9月重啟業界獨有的實物給付型保險「海外醫療專機運送服務」後，吸引50%旅平險投保用戶選擇附加海外醫療專機服務，保戶在中國大陸(含香港、澳門地區)、日本、南韓、越南、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、緬甸、泰國、寮國及柬埔寨地區，如發生重大突發疾病或事故，經救助機構專屬醫師及當地主治醫師評估取得共識後，國泰人壽將立即啟動專機運送服務，安排專屬醫護人員全程陪同與提供必要醫療服務，並全額負擔運送過程所生費用，讓動輒數百萬元的跨國醫療運送費用，不再是民眾海外旅遊的隱憂。

國泰人壽網路投保旅平險專案，以35歲A君(不分男女)試算保費，投保3日泰國度假之旅的旅平險保費約689元，保障內容有意外身故或失能保險金最高1,000萬元、傷害醫療保險金最高100萬元、海外突發疾病醫療健康保險金最高100萬元，以及「海外醫療專機運送服務」。民眾可透過24小時全年無休的網路投保服務，最快2分鐘內即可完成投保，出發前快速擁有海外醫療與20餘項急難救助保障。民眾還可透過國泰人壽網路投保專站的「快速試算」服務，找到最適合自己行程之旅平險方案。

保險金 國泰人壽 旅平險

延伸閱讀

衛福部擬加收補充保費 病團：預算充裕後提升新藥預算

簽單保費 明年衝3,000億

專訪邱泰源2／為健保找財源 調高補充保費 拚明年上路

2024產險簽單保費衝逾2700億 李松季：明年破3千億

相關新聞

台股跌深反彈狂漲794點 新台幣貶翻升收32.681元

台股近日走勢如坐大怒神，股價狂殺之後，又展開暴力式反彈，不過在外資雙向操作之下，新台幣先貶後小升，收盤收在32.681元...

遠東銀發布虛擬資產白皮書 銀行扮發展虛擬資產要角

遠東銀行（2845）發布全台第一部虛擬資產白皮書，遠東銀行繼去年率先發布「2023虛擬資產調查報告」後，今年在2024亞...

開發金控「看見人才」計畫 助青年學子發展多元才能

開發金控（2883）透過旗下中華開發文教基金會長期培育優勢人才，近年來在技職、運動領域繳出優異成績單。今年暑假趕上巴黎奧...

兆豐證券連二年舉辦企業體驗 助攻學子提早啟動職涯規劃

隨著畢業求職旺季的到來，兆豐證券連續第二年推出「探索兆豐證券的多重宇宙」一日企業體驗營，幫助莘莘學子探索職涯發展興趣、掌...

聯準會降息開啟債市多頭 長天期公債最受惠

就業市場持續降溫、消費數據疲弱，使美國經濟衰退疑慮再起，市場預期美國聯準會今年降息幅度有望提升。股市避險情緒升溫，加上買...

富蘭克林投顧：市場輪動有望延續 多元布局掌握多元投資機會

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標，7月數據顯示，薪資成長、利潤率、信用利差維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。