國泰人壽攜手航空業 網路投保旅平險「海外醫療專機方案」加碼回饋

旅遊旺季來臨，因應國人海外旅行保障需求，國泰人壽提供完善的旅平險方案，更攜手「航空業」夥伴，針對海外醫療專機方案提供加碼哩數回饋。

即日起至2024年底，凡網路投保國泰人壽之海外醫療專機方案，平均每日多花額外55元，即享有百萬跨國醫療運送費用保障，且達投保條件並使用國泰世華長榮航空聯名卡、國泰世華亞洲萬里通聯名卡刷卡支付保費，即可獲得加碼哩數回饋，讓卡友們在獲得完善保障的同時，還能享受更多優惠。

國泰人壽從去年9月重啟業界獨有的實物給付型保險「海外醫療專機運送服務」後，吸引50%旅平險投保用戶選擇附加海外醫療專機服務，保戶在中國大陸(含香港、澳門地區)、日本、南韓、越南、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、緬甸、泰國、寮國及柬埔寨地區，如發生重大突發疾病或事故，經救助機構專屬醫師及當地主治醫師評估取得共識後，國泰人壽將立即啟動專機運送服務，安排專屬醫護人員全程陪同與提供必要醫療服務，並全額負擔運送過程所生費用，讓動輒數百萬元的跨國醫療運送費用，不再是民眾海外旅遊的隱憂。

國泰人壽網路投保旅平險專案，以35歲A君(不分男女)試算保費，投保3日泰國度假之旅的旅平險保費約689元，保障內容有意外身故或失能保險金最高1,000萬元、傷害醫療保險金最高100萬元、海外突發疾病醫療健康保險金最高100萬元，以及「海外醫療專機運送服務」。民眾可透過24小時全年無休的網路投保服務，最快2分鐘內即可完成投保，出發前快速擁有海外醫療與20餘項急難救助保障。民眾還可透過國泰人壽網路投保專站的「快速試算」服務，找到最適合自己行程之旅平險方案。