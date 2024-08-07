台股跌深反彈狂漲794點 新台幣貶翻升收32.681元

台股近日走勢如坐大怒神，股價狂殺之後，又展開暴力式反彈，不過在外資雙向操作之下，新台幣先貶後小升，收盤收在32.681元，微升0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額20.305億美元。

經歷5日股災之後，台股連兩天強勁反彈，今天開高續攻，盤中最高曾站上21306.23點，上漲逾800點，最後收21295.28點，上漲794.26點，創台股收盤歷年最大漲點，漲幅3.87%。

相較於台股激情四射，新台幣匯率卻是偏弱整理，今天以32.68元開出後，跌幅迅速擴大，最低觸及32.758元，隨後震盪翻揚，最高升抵32.675元，終場也以小升作收。

外匯交易員指出，外資上午偏匯出，加上日本央行副總裁內田真一今天指出金融市場不穩定的情況下，日本央行不會升息，這番言論安撫市場情緒，日股逆轉強彈，日圓應聲重挫，引領亞幣競相貶值，新台幣跟進下挫。

不過出口商抓準時機進場拋匯、部分外資呈現匯入，以及海外投資款獲利了結匯回，又帶動新台幣翻升。

根據央行統計，隨著金融市場情緒回穩，加上地緣政治風險仍存，美元指數持續走揚，今天升值0.12%，主要亞幣升貶互見，日圓在央行副總裁內田真一放鴿之下，匯價急跳水、暴跌0.95%，人民幣也下跌0.52%，新台幣及韓元走揚，分別升值0.02%及0.12%。

儘管台股啟動反攻，外匯交易員認為，股市暴起暴落、幅度又如此巨大，這個情況不是很常見，現階段難以斷定股市修正已落幕、新台幣揮別熱錢落跑的貶值壓力，得再多觀察幾天，確認市場已經消化劇烈震盪帶來的情緒，才能更好判斷後續金融市場情勢。