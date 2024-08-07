兆豐證券連二年舉辦企業體驗 助攻學子提早啟動職涯規劃

隨畢業求職旺季的到來，兆豐證券連續第二年推出「探索兆豐證券的多重宇宙」一日企業體驗營，幫助莘莘學子探索職涯發展興趣、掌握進入職場先機。

「探索兆豐證券的多重宇宙」活動由兆豐證券攜手子公司兆豐期貨、兆豐投顧共同舉辦，7月27日在總公司舉行，近60名來自各縣市的高中及大專生屏息聆聽講師授課外，更把握難得機會，近身與兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗及多位主管面對面座談，針對職涯問題展開熱烈交流。

陳佩君在活動開場致詞，特別強調證券業業務相當多元，例如承銷、債券交易、客戶理財等，不同的職務所需的人格特質、專業不同，鼓勵學員們積極參與活動，找到適合自己興趣及人格特質的職涯發展。

吳明宗致詞時以自身經歷點出探索興趣的重要性，提及最喜歡詢問公司實習生「為什麼選擇到這個部門實習？」，期勉學員認真思考自己的職涯發展方向，找到定位後持續累積經驗及專業，期能在職場中發光發熱。

為了讓學生深入瞭解證券業及金融友善服務的重要，活動內容分為三大主軸，第一，「兆豐證券業務介紹與新鮮人求職實務分享」，由兆豐證券人力資源本部主管陳淑幸資深協理傾授新鮮人求職路上的不敗寶典；並安排各部門主管與學生進行雙向座談，讓學生針對有興趣的職務提問，藉此了解該職務所需專業及實務工作內容。

第二，「傳遞金融友善的價值觀念」，邀請知名講者─「金剛芭比」林欣蓓老師進行「金融友善服務專題演講」，從自身經歷分享如何換位思考及建立同理心。

第三，「金融防詐及風險意識教育」，透過短講、播放防詐宣導影片、將防詐知識及投資風險宣導融入分組搶答遊戲中，幫助學生建立正確投資觀念及聰明防詐。當天活動最後，學生分享能夠與主管們進行雙向座談的體驗最為特別，收穫滿滿。

為推動金融育才及普惠金融的目標，兆豐證券今年上半年舉辦多場「兆豐育見新世代公益列車–金融知識講座」，由公司高階主管親至致理科技大學、靜宜大學及中正大學等校，介紹證券業實務、傳遞正確理財觀念並宣導阻詐。兆豐證券將持續投注資源實踐企業社會責任，推動金融育才，協助政府提升社會大眾的金融識能。