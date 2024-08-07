公私協力打詐聯防 富邦人壽與北市合作舉辦各區巡迴宣導

為因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法，富邦人壽響應「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，發揮企業影響力積極向客戶與大眾推廣識詐，並進一步與台北市政府合作於轄內12行政區、遍及456里展開「防詐細胞培力」巡迴宣導活動，亦橫向串聯台北市警察局、地政局、民政局等單位，齊力向市民宣導常見的詐騙樣態。

首場宣導活動於5日假信義區公所，台北市政府祕書長李泰興揭開巡迴活動序幕，富邦人壽法務處處長陳櫻芽資深副總代表致詞，警察局局長李西河、地政局局長陳信良、研考會主委余振華、民政局主任秘書陳宗蔚、信義區公所區長陳冠伶等首長到場支持，期望透過鄰里守望、細胞擴散之方式，建立台北市識詐防護網，提高全體市民對各式詐騙防範意識，減少受騙機率。

台北市政府祕書長李泰興表示，台北市在「偵防詐欺犯罪工作執行計畫」及「全國同步查緝車手專案行動」都是六都第一，面對詐騙手法不斷翻新，台北市政府深刻認識到單靠政府的力量是遠遠不夠的，需要凝聚全市的力量，共同築起一道堅固的防詐牆，攜手富邦人壽，執行「防詐細胞培力」計劃，培養一批批的「防詐細胞」，讓防詐意識深入每個社區、每個里的角落，讓台北市民在日常生活中時刻保持警覺，保護自己和家人的財產安全。

富邦人壽總經理陳世岳表示，近年詐騙案件層出不窮，手法更讓人始料未及，儼然已危害國人財務安全，富邦人壽以社會責任為己任，從企業內部到外部、識詐到阻詐多管齊下；此次與台北市政府及各局深化合作，安排專業律師走訪各行政區，與市民面對面互動對談，不僅能第一線解決民眾困惑，亦可藉此傳達正確識詐觀念，展現公私協力打詐聯防助益。

公私協力完善識詐防護網 強化市民識詐知能

「防詐細胞培力」目標將識詐知能從12行政區、456里擴及至每家每戶，讓市民大眾能瞭解詐騙態樣與案例，擴大反詐宣導量能，期待如同施打防詐疫苗一般，培養各鄰里防詐細胞發揮個人圈層力量，阻防身旁親友身陷詐騙。持續透過每位市民的高效警覺阻斷詐騙事件的發生。

此次公私協力推動之巡迴宣導活動，由民政局邀請各里里長、社區關懷中心志工，以及熱心公益活動的市民大眾共同參與；警察局彙整分析各行政區差異，因地制宜宣導最新詐欺態樣與案例；地政局針對近期不動產交易詐騙，藉此活動推廣地籍異動即時通等相關資訊；富邦人壽基於金融保險專業，向市民說明金融保險業詐騙案例，並宣導企業阻詐作為。

重陽敬老金發放在即 呼籲市民嚴防詐騙集團

鑒於高齡受騙社會案件頻傳，在今年重陽敬老年金發放前夕，富邦人壽與台北市政府透過此次「防詐細胞培力」巡迴宣導活動，呼籲銀髮族注意顧好積蓄、個人資料及小心陌生來電，而家中有長輩的市民也要多注意長輩是否出現異常情緒反應，以減少遭詐風險。

富邦人壽與台北市政府攜手合作，在防詐道路上邁出堅實的步伐，展現打擊詐騙的堅定決心，共同建立安全且堅固的識詐防護網，提醒市民大眾提高識詐警覺，若得知任何來路不明且與金融、不動產相關的資訊，請先洽165反詐騙專線諮詢，切勿輕易交付財物或提供個人資料給陌生的第三人，保護自身財產安全。