台新金參與亞太永續博覽會 專家跨界開講實踐綠色生活

為號召永續行動，台新金控（2887）連續三年參與台灣規模最大的永續展會「亞太永續博覽會」展覽，自8日至10日於世貿中心展覽一館展出，將分享其認真永續的成果。本屆台新的參展主題是「連結永續的力量」，有別以往的靜態展覽，特別安排「永續聊天室」系列講座，集結各領域專家，透過輕鬆有趣的方式將結合多項永續議題，主動與民眾交流，透過知識分享，共同實踐綠色生活。

台新金總經理林維俊表示，台新長期推動ESG永續發展，在認真永續．綠色生活的主軸下，訂定集團ESG永續發展目標，從氣候行動、金融共榮、永續賦能三大關鍵議題積極推動，透過上下游整合及自身營運相關的永續專案具體落實。台新邀請民眾親臨博覽會參觀台新攤位，見證台新的永續動能，一同支持永續行動。台新相信每一個人都能「From Zero to Hero」，成為化解氣候危機的英雄。

台新本次精心規劃的「永續聊天室」，議題涵蓋ESG各個面向，例如「探索永續的世界」，由淺入深說明永續現況與未來，讓初次接觸永續的民眾，能夠輕鬆掌握到發展脈動。此外，台新也請到投資專家現場開講「永續的另類投資」，除了市場常見的永續投資外，還有哪些投資機會尚未被發掘。

由於近年詐騙猖獗，台新更特別邀請警政署刑事警察局解說「詐騙手法大公開」，讓民眾可以多些警惕，避免受騙上當。展覽現場還有更多類型主題，包括：ESG國際投資趨勢、做自己的理債專家、以及台股的永續投資等，內容精彩可期。

每年揭露的道瓊永續指數（DJSI），台新金已連六年入選「世界指數」（DJSI World Index）及「新興市場」（DJSI Emerging Markets）成分股雙榜的殊榮。2024年台新更名列2024年S&P Global永續年鑑銀行產業別全球Top 1%最高榮譽肯定，為台灣銀行業唯一獲此成就金融機構。更值得一提的是，日前《TIME》時代雜誌公布「2024年全球500大永續企業」（World’s Most Sustainable Companies 2024）評選結果，台新金控獲得73.5分，為全球跨產業第63名，銀行產業別世界第一，顯示台新認真推動永續的成果深獲肯定，亦展現出台灣卓越的永續價值。