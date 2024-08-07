遠東銀發布虛擬資產白皮書 銀行扮發展虛擬資產要角

遠東銀行（2845）發布全台第一部虛擬資產白皮書，遠東銀行繼去年率先發布「2023虛擬資產調查報告」後，今年在2024亞洲區塊鏈高峰會（Asia Blockchain Summit，ABS）上發表「2024虛擬資產白皮書」，提出台灣建構完善虛擬資產生態圈的方向。此份白皮書是由遠東銀Bankee社群銀行邀集各方專家提出建議方針的白皮書，並確認銀行是虛擬資產發展過程中不可缺席的關鍵角色。

遠東銀Bankee社群銀行是唯一參與2024亞洲區塊鏈高峰會的銀行，在活動攤位上吸引來自世界各國的區塊鏈產業代表前來交流，希望了解在台灣這個虛擬資產友善的環境中，銀行所扮演角色為何，以及是如何與虛擬資產交易所共同攜手合作，成為台灣金融業者中，虛擬擬資產相關業務的先行者。

遠東銀行數位金融事業群副總戴松志表示，台灣有相當良好的條件體質，但虛擬資產發展至今天，需要一個可以站出來給予專業協助的銀行，幫助台灣在邁向Web3.0資產管理中心的過程中，在風險管理和法令遵循方面可以朝向更正向健康的方向發展，以提升投資者和各界的信任。因此，遠銀Bankee社群銀行身為虛擬資產交易所最給力的合作夥伴，有責任和義務站出來擔任起這個關鍵核心角色。

遠東銀在虛擬資產白皮書提出四大關鍵，關鍵一、風險管理與信任：銀行的核心競爭力

銀行業經過百年淬鍊，受政府的高度監管，擁有市場上最為成熟穩健的風險管理機制，這樣無可取代的優勢，可以為虛擬資產產業提供最完善的know-how，建構出最高規格的安全機制。遠東商銀Bankee社群銀行已偕同虛擬資產平台及交易業務事業（Virtual Asset Service Providers，VASP）發展洗錢防詐聯防機制，提出「偵測、通知、管制及精進」四大方向，為投資者帶來心理上的「安全和信任」，共同建構更安全且合規的交易環境。

關鍵二、法規監管採負向表列方式，可鼓勵創新

虛擬資產是新興產業，各界其實都還在學習中，因此在法規監管方面，可以採用負向表列的法律規範，讓虛擬資產的發展有更多可能性。戴松志表示，過去正向表列的方式，容易限制可以創新的空間，而採用負向表列的方式，則是先把紅線畫出來，銀行只要在符合個資和資安的基本法規範疇下，依然有許多嘗試創新業務的空間，這種方式更能促進銀行在Web3領域的創新與發展。

關鍵三、實體金融在Web 3.0有多元發展空間

戴松志指出，銀行除了提供最基本的金流及信託服務之外，其實還有許多其他創新業務機會。比如，銀行可以利用其在風險管理和資產保管方面的優勢，提供更加安全可靠的虛擬資產託管服務；而銀行也可以在量化交易、質押貸款和衍生性金融商品等領域進行拓展；同時，台灣在金管會成立現實世界資產代幣化（Real World Assets，RWA）小組後，開始積極推行RWA相關事宜，有相關背景和經驗的金融機構更將扮演關鍵角色，為投資人提供更加多元化的金融產品和服務。

關鍵四、支持金融機構參與，提升市場信任

遠東商銀Bankee社群銀行在台灣的金融業者中，是虛擬資產相關業務的先行者，多年前即開始進行多項業務布局，現在這個產業更加活力和多元，可激盪出更多合作機會。戴松志表示，競爭與合作同等重要也是一體兩面，期望在風險管理和技術開發方面，可以激盪出更多火花，才能共同推動產業的健全發展。

遠東商銀Bankee「2024虛擬資產白皮書」綜合產業及法規分析、量化調查結果以及與專家訪談的洞察，協助民眾更了解虛擬資產的發展趨勢、幫助產業洞悉虛擬資產投資人的需求、亦為政府機關提供具體的政策建議以加速推向Web3.0資產管理中心。白皮書邀集多位業內的關鍵專家進行訪談，包括全球最具影響力的區塊鏈媒體-動區動趨的共同創辦人暨TempoX加速器主持人林宇定、主編胖丁及副主編Luc，中華民國虛擬通貨商業同業公會理事長暨幣託集團Bito創辦人鄭光泰、虛擬資產交易 MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲律師、以及普華商務法律事務所（PwC Leagal）合夥律師李裕勳等。