今年截至7月阻詐2.9億元！金融反詐高階論壇 北富銀行員防詐有功獲表揚

近年來詐欺犯罪層出不窮，台北富邦銀行為保障客戶權益、維護金融安全，積極落實防詐措施，今年截至7月底，已成功攔阻271件詐騙案件，攔阻金額達2.9億，有效扮演守護民眾資產的第一道防線，其阻詐有功行員更在金管會舉辦的「金融反詐高階論壇」中獲行政院長卓榮泰頒獎表揚，對北富銀打擊詐騙的努力及行員的專業熱忱給予高度肯定。

北富銀表示，銀行作為金融體系的基石，承載著公眾對財產安全的信任與期待，每一筆被成功攔阻的詐騙交易，不僅代表對個人財產的維護，更是對金融秩序的支持。本次獲表揚的事例中，北富銀安和分行協理周佳芝去年成功攔阻了一起跨國詐騙案件。客戶因經營東南亞房地產買賣仲介，遭詐騙集團以跨國轉帳採離線交易等話術欺騙，差點誤信對方已付款而簽下合約，幸而行員細心專業，及時識破詐騙集團的伎倆，並與警方合作說明攔阻，為客戶避免高達美元6,000萬元（約新台幣19.6億元）的資產損失。

北富銀作業長王靜遠表示，本行行員秉持「多一份用心，少一分傷心」的理念，以待客如親的態度，細心關懷來行客戶交易狀況，避開詐騙陷阱，其中鼓山分行近兩年更以優異的阻詐表現，獲當地警方頒發近40面獎狀，體現北富銀良好的詐騙防制成效。不過，在行員執行防詐措施的過程中，也曾發生客戶抱怨臨櫃關懷提問過於繁瑣，或覺得交易的程序和檢核冗長的情況，但這些都是從過往詐騙案中血淚累積得來的經驗，是為了預防詐騙、保護客戶必須進行的重要措施，期盼民眾與銀行和警方相互體諒配合，全民合力對抗詐騙。

隨著詐騙手法日新月異，單靠傳統防詐手段已不足應對，北富銀創新將科技融入風險管理，運用大數據分析和AI技術開發「鷹眼模型」、「獵鷹系統」等智能系統，能精準偵測檢核可疑交易，快速進行通報控管，以達到攔阻犯罪金流之目的，大大提高防詐效率和準確性。

除了科技應用，北富銀也非常重視員工培訓，不僅定期舉辦防詐培訓課程，邀請專家學者和警方人員分享最新的詐騙手法和防範策略，更主動與各地警察局合作舉辦防詐演練，以今年為例，6至8月選定全台北中南七家分行，與台北市、新北市、台中市、高雄市、新竹縣市政府警察局等機關攜手進行防詐演練。

北富銀風控長蔡永原進一步說明，以往各家銀行例行均會執行防搶演練，因現行犯罪型態已很少出現搶劫銀行等犯罪行為，故本行首創主動與警方聯手辦理防詐演練，讓風險控管與時俱進，更切合當代社會需求。演練過程中，北富銀針對常見詐騙手法設計腳本，讓行員透過真實的場景和角色扮演，練習如何從客戶角度換位思考，進而掌握最佳提問方式、語氣及觀察要點，精進識別詐騙和應對突發狀況的能力，成為客戶資產安全最可靠的守望者。

北富銀深知，防詐有賴社會各界的共同努力。因此，北富銀一方面致力開展防詐宣導行動，舉辦線上線下的防詐講座，並特別針對老年人等易受騙的群體加強溝通，提高公眾防詐意識；另一方面，更積極與警方、金融監管機構、銀行同業建立合作關係，共組「鷹眼識詐聯盟」，打造台灣第一個跨產業的防詐合作網絡，通過資訊共享、資源整合和協力行動，構築更堅固的防詐屏障。

展望未來，北富銀將繼續與時俱進，不斷提升防詐措施的專業性和有效性，充分發揮服務溫度守護民眾，為打造更加安全的金融環境貢獻力量。