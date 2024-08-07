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產險公會：截至六月底住火保單電子化平台11家銀行加入

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

產險公會7日表示，全台住宅火災及地震基本保險，截至今年6月底止，有效保單數約為358.9萬多件，近九成來自於銀行押貸業務，現行保單採一年一約，每年均耗費大量的紙張、印刷油墨及郵寄成本，不僅不符合ESG的精神，消費者每年收到的保單，多半只有保險期間不一樣，不知道要如何保存，而舊保單還要作廢，不經濟又不環保。

自2023年6月起，產險公會在主管機關金管會的指導，保險事業發展中心的協助下，共同建置了住火保單電子化平台，並與7家先導銀行及14家產險公司共同推動本方案，迄今，除已於2023年12月15日前完成系統資料庫建置暨查詢系統上線外，另於，2024年起依先導銀行使用意見逐步優化系統，截至6月底止已有11家銀行通路正式申請加入。

兆豐銀行為住火保單電子化之先導銀行之一，除於系統建置期間提供平台各項寶貴意見外，更響應ESG之理念，率先自今年8月5日起實施於住火保單電子化系統可取得押貸投保資訊者，產險公司無須再行提供住宅火險保單及收據紙本，達到綠色環保友善環境之目標。此舉與6日產險公會會員大會中，金管會彭主委所提「綠色營運模式」不謀而合。

放貸銀行若能對接保發中心住火保單電子化系統及查詢系統，銀行通路內部可節省人工建檔覆核、倉儲保管空間、客戶續保作業確認、過期保單銷毀等成本；對於貸款客戶而言，銀行通路可於保發中心平台查詢貸款戶投保資料，杜絕紙本保單寄送遺失的風險並加快撥款作業效率，享受更好的貸款體驗。

貸款客戶亦可向保險公司於續保時申請電子保單服務，透過電子郵件迅速取得保單，將保單保存於手機、平板電腦等智慧型行動裝置，可隨時查閱且可避免紙本遺失方便管理，亦對於節能環保盡一份心力。產險公會表示，未來希望促使所有承作住宅押貸業務、而尚未加入之銀行通路(約30餘家)皆能踴躍加入，以利未來達到金融商品全面無紙化，及節能減碳環境之永續發展目標。

ESG 保單 保險 產險 金管會

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