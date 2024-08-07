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北富銀攜手富邦產推網路投保車險 享最高12%優惠

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台北富邦銀行與富邦產險攜手推出網路車險投保服務，透過北富銀網行銀即可快速輕鬆投保，再享最高12%保費優惠。圖／富邦產提供
台北富邦銀行與富邦產險攜手推出網路車險投保服務，透過北富銀網行銀即可快速輕鬆投保，再享最高12%保費優惠。圖／富邦產提供

在數位浪潮的推動下，為滿足民眾對投保便利性的期待，台北富邦銀行與富邦產險攜手推出全新網路車險投保服務，車主只需透過北富銀的網路銀行或行動銀行APP，5~10分鐘即可輕鬆完成汽車險與機車險的線上投保，享受前所未有的便捷與效率。

網路車險市場蓬勃發展，2023年富邦產險車險網路投保市占率居全國之首，占整體投保量近六成。根據富邦產險統計，2024年1月至6月富邦產險官網網路投保車險數量較去年同期出現顯著成長，其中汽車險成長約18%，機車險則成長達31%，顯示國人對於網路投保的接受度和需求持續攀升。

在投保年齡上，選擇網路投保的民眾以30至50歲之間最多，然而數據顯示，50歲以上車主選擇網路投保的比例也不少，機車險有近兩成，汽車險則超過三成，投保年齡層的擴大，也體現網路投保已逐漸成為車主們的新選擇。

機車在台灣是最常見的代步工具，行車時不但要避開大車視線盲區，還要留意路邊停車開車門和行人貓狗的突然闖出，上路風險並不低，一旦發生意外，「人包鐵」的嚴重程度更不容小覷，但從富邦產險統計中發現，有超過一半的機車族尚未加保任意險，比汽車族低了近三分之一，保障不足的情況恐成隱憂。

北富銀表示，目前各類機車險中，強制險不僅保障額度低，傷害醫療額度僅20萬元，且保障範圍不包含己方駕駛人，對己方駕駛的人身傷害和雙方財物損失無法提供任何保障，建議機車族可適度加強第三人責任險及駕駛人傷害險，用小保費得到大保障，讓每日出行更加安全放心。

台北富邦銀行新推出的網路車險投保服務，不僅能夠24H隨時隨地進行投保，無需受限於傳統的營業時間和地點，更大幅簡化投保流程，網路銀行會員還可在投保時自動帶入個人資料，省時又便利。同時，服務中還特別設計了「推薦試算功能」，車主只要簡單做個小測驗，能夠根據個人需求、車輛種類及擔心狀況，獲得精準合適的保險推薦方案，讓車主在享受便捷的同時，也能獲得更全面而客製化的保障。

因應環保意識覺醒，台北富邦銀行網路投保平台投保車險，不僅適用於傳統的汽機車，也全面涵蓋電動機車和微型電動二輪車。根據法規，微型電動二輪車自2024年11月30日起必須完成掛牌和強制險投保，否則將面臨罰款、移置保管甚至車輛被沒入等情況，車主可善用北富銀網路投保預先辦妥投保手續，確保合法上路。

為慶祝網路投保平台車險上線，北富銀同步推出多重優惠。凡透過網路投保汽機車任意險，享最高10%保費折扣，9月30日前網路投保刷富邦卡，可再享最高2%刷卡回饋，合計最高可享12%保費優惠，還有機會把宜蘭力麗威斯汀酒店住宿券、3.5萬旅遊金等大獎帶回家。

保費 台北富邦銀行 機車族 產險

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