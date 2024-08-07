KPMG：預期台灣今年可能不降息 授信業務成長不會差

KPMG安侯建業今天出版「2024台灣銀行業報告」指出，預期今年國內不降息的可能性較高，利率維持相對高檔，但整體經濟環境比去年好，銀行授信業務成長動能不會太差，利息收益仍會是營運動能非常主要的支柱，正面看待今年國銀營運前景。

「2024台灣銀行業報告」剖析了2023年台灣銀行業的整體經營表現及市場趨勢。報告分析，雖然通膨走升迫使央行須升息因應，但升息後促使利差擴大，加上基本面維持溫和成長，對銀行整體營運相對有利；報告並引述央行統計指出，2023年的平均存放利差擴大至1.39個百分點，對於國銀的利息收益帶來極大幫助，進而支持整體營運表現亮眼。

KPMG指出，金管會統計顯示，去年銀行業營業收入達新台幣3.36兆元，年增19.6%，為2006年以來最佳。其中，利息收入繼2022年增長43%後，2023年再度大增56%，達1.56兆元，占整體營收比率由35%升至46%；同時，投資利益收入達1.25兆元，年增1.1% ，手續費收入則年成長12%，達2500億元。

展望未來，KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，國內經濟經歷去年相對稍微黯淡的表現後，市場普遍預估今年會有明顯的成長，經濟成長率有機會達3%以上。

同時，李逢暉指出，今年3月央行為了壓抑電價調整的預期心理，預防性升息半碼，加上央行認為今年國內不具降息條件，因此在經濟成長力道提高、利率維持相對高檔的環境下，銀行業營運偏向有利。

李逢暉進一步表示，歐洲已經開始降息，美國聯準會今年內降息的機率也很高，對股債市具有一定正面效益，對銀行的投資收益相當有利。

李逢暉分析，雖然台灣不降息的可能性比較高，但整體經濟環境比去年更好，銀行的授信業務成長動能應該也不會太差，利息收益仍會是營運動能非常主要的支柱，2024年國內銀行業的營運前景依然令人期待。