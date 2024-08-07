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10年期美債殖利率跌破4% 美債勁揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國7月失業率躍上4.3%、非農數據意外爆冷，引發市場對於經濟衰退擔憂，全球股市重挫，美國10年期公債殖利率更是跌破4%，資金湧入債市避險。永豐投信表示，慘淡的經濟數據使得，市場出現恐慌性賣壓，台股更是創下跌點紀錄。在股市尚未落底，同時降息最快在9月將啟動，美國投資等級債券或公債吸引力大增。

從美國2022年暴力式的升息，首當其衝的就是對利率敏感度較高的長天期債券。無論是經濟、通膨數據都有利於美國聯準會展開降息，市場多認為最快將在9月份展開，一旦利率政策轉向，長天期債的價格將會領先短天期債，且資本利得的彈升空間可能更大。

永豐ESG銀行債15+ETF（00958B）擬任經理人陳鎮平表示，7月底的FOMC會議，聯準會利率政策保持不變。會後主席鮑爾強調，降息仍取決於經濟數據，若經濟持續改善，最快在9月展開降息。

陳鎮平指出，投資人在即將進入降息的階段，且股市尚未出現打底跡象，宜透過波動風險相對低、資本利得機會較大的債券市場為優先布局重點。台股投資人投資債券最便利的方式就是透過債券ETF，除了資金門檻相較直接投資債券來得低，也能夠分散單一債券風險。此外，經濟若陷入衰退，債券的違約風險可能因此升高，因此建議可以透過投資基金投組持債具投資等級以上且違約風險相對較低的永豐20年美公債ETF(00857B)或是永豐ESG銀行債15+（00958B），來參與降息帶來的的債市多頭機會。

債券ETF 美國聯準會

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