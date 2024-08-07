聯準會降息開啟債市多頭 長天期公債最受惠

就業市場持續降溫、消費數據疲弱，使美國經濟衰退疑慮再起，市場預期美國聯準會今年降息幅度有望提升。股市避險情緒升溫，加上買盤卡位降息的債券獲利機會，使大量資金流向債市。統一投信表示，長天期債又較短天期債對利率變動更為敏感。因此在聯準會降息期間，長天期公債通常能有突出表現。投資人可趁降息循環開啟初期、債市震盪較大時，利用相關ETF分批布局，有機會收獲殖利率回落的資本利得及債息收益。

根據彭博數據，今年美國10年期公債殖利率在4月達到高點4.7%後，一路震盪向下。受到美國經濟數據表現不如預期影響，近期殖利率更從7月8日的4.28%，快速下滑至8/5的3.71%。FedWatch統計至8月5日，市場認為聯準會9月有超過9成機會降息2碼，11月及12月也有5成以上機率，分別再降息2碼及1碼，使全年降息幅度達到5碼。聯準會降息幅度提升，有望推動長天期公債殖利率持續下滑、債券價格進一步上漲。

目前台灣掛牌的20年以上長天期美國公債ETF共有9檔，對於小資族來說，統一美債20年ETF（00931B）每張不到一萬六千元就能入手，是同類型商品中投資門檻最低的ETF，方便投資人進行資產配置及調整。親民特性也讓這檔ETF掛牌僅一年，2024年8月2日受益人數就達到6.77萬人，為長天期美國公債ETF第三大。