快訊

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

台股暴力反彈 創歷史收盤最高漲點 上揚794點收21,295點

聯準會降息開啟債市多頭 長天期公債最受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來美國10年期公債殖利率走勢。(資料來源：彭博)
今年來美國10年期公債殖利率走勢。(資料來源：彭博)

就業市場持續降溫、消費數據疲弱，使美國經濟衰退疑慮再起，市場預期美國聯準會今年降息幅度有望提升。股市避險情緒升溫，加上買盤卡位降息的債券獲利機會，使大量資金流向債市。統一投信表示，長天期債又較短天期債對利率變動更為敏感。因此在聯準會降息期間，長天期公債通常能有突出表現。投資人可趁降息循環開啟初期、債市震盪較大時，利用相關ETF分批布局，有機會收獲殖利率回落的資本利得及債息收益。

根據彭博數據，今年美國10年期公債殖利率在4月達到高點4.7%後，一路震盪向下。受到美國經濟數據表現不如預期影響，近期殖利率更從7月8日的4.28%，快速下滑至8/5的3.71%。FedWatch統計至8月5日，市場認為聯準會9月有超過9成機會降息2碼，11月及12月也有5成以上機率，分別再降息2碼及1碼，使全年降息幅度達到5碼。聯準會降息幅度提升，有望推動長天期公債殖利率持續下滑、債券價格進一步上漲。

目前台灣掛牌的20年以上長天期美國公債ETF共有9檔，對於小資族來說，統一美債20年ETF（00931B）每張不到一萬六千元就能入手，是同類型商品中投資門檻最低的ETF，方便投資人進行資產配置及調整。親民特性也讓這檔ETF掛牌僅一年，2024年8月2日受益人數就達到6.77萬人，為長天期美國公債ETF第三大。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，美國就業市場顯著降溫，消費需求也從過熱趨於平衡，商品與服務價格同步走跌，帶動通膨增速下滑，提升聯準會降息空間。7月聯準會利率會議暗示降息門檻不高，整體論調偏向鴿派，有利債市長線多頭走勢。後續需持續關注其他經濟數據公布，債市可能因此持續劇烈波動，投資人可採取定期定額方式進場，分散投資風險又能達到累積部位的目標。

台灣掛牌20年以上長天期美國公債ETF收盤價。(資料來源：CMoney)
台灣掛牌20年以上長天期美國公債ETF收盤價。(資料來源：CMoney)

美國公債 美國聯準會 降息

延伸閱讀

債券商品夯 投資人追捧

聯電、華碩 權證瞄準長天期

欣興商機旺 選長天期

9月將降息、長天期60%獲利空間...債券ETF送分題？專家提4原因不看好

相關新聞

日圓新買點 台新金首席經濟學家建議145至150為新區間

日圓匯率及日本利率政策，成為市場高度矚目焦點，台新金首席經濟學家李鎮宇建議，雖然日圓近日升值，但仍會回貶，新的價格區間會...

聯準會降息開啟債市多頭 長天期公債最受惠

就業市場持續降溫、消費數據疲弱，使美國經濟衰退疑慮再起，市場預期美國聯準會今年降息幅度有望提升。股市避險情緒升溫，加上買...

銀行業收入增長破18年紀錄 安侯建業：今年環境更好

KPMG安侯建業於7日出版「2024臺灣銀行業報告」，針對2023年台灣銀行業的整體經營表現及市場趨勢進行剖析，報告指出...

全球最大黑天鵝！川普交易下新台幣匯率8月怎麼走？

美國前總統川普指控台灣搶了美國晶片生意，並表達欲收回晶片補助等利空消息，拖累台積電跌破千元關卡，台股指數也狂瀉上千點，川普的「保護費」說法，促使熱錢大舉出走，拖累新台幣匯率下探八年半新低...

滿70歲全退？ 公股金融高層異動將揭曉

賴政府上台已兩個多月，公股金融圈的高層人事異動預計本月中下旬揭曉，據了解，負責督導公股業務的財政部次長阮清華有機會「外放...

台幣盤中重挫…一度貶1.06角 央行坐鎮穩匯

國內股匯持續背道而馳。台股昨（6）日大舉反彈670點，新台幣匯率卻在美元轉強、亞幣走勢全盤皆墨下，盤中重挫1.06角、最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。