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「群益一戶通2.0」功能介面大升級 吉祥物「探奇」活力登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益一戶通2.0全新升級，優化界面、保障隱私，讓投資人操作APP更輕鬆。（群益金鼎證券/提供）
群益一戶通2.0全新升級，優化界面、保障隱私，讓投資人操作APP更輕鬆。（群益金鼎證券/提供）

群益一戶通功能多元，推出以來廣受好評，餘額於2024年7月突破400億，市占率領先群雄為證券商分戶帳標竿。現為提升全體客戶便利性推出「群益一戶通2.0」，功能、介面大幅升級改版，再並加入專屬吉祥物「探奇」，立志成為「你最貼心的帳務管家」。

「群益一戶通2.0」首度亮相登場的群益證吉祥物「探奇」是以群益LOGO的老鷹為形象，搭配台語賺錢諧音取名，使新版一戶通畫面更年輕化，增添活力與趣味性。結合一戶通開證券戶免開銀行戶、一戶交割全球股市、投資金流清晰、入金帳戶無上限及本次三大升級亮點，鞏固群益證在市場分戶帳的領導地位。

這次「群益一戶通2.0」有三大升級亮點，第一點為簡化操作介面，整合功能選項，提升介面便利與舒適性；第二點為保障客戶隱私再升級，增設了遮蔽功能，保障客戶資產明細不露白；第三點為優化股票借還款帳務，採條列式分類，紀錄群益便利貸借還款明細，一目了然更清楚。

「群益一戶通2.0」的推出，吹響群益證新氣象的第一聲號角，除了「群益一戶通2.0」多元的功能及簡潔易懂的介面還有可愛的吉祥物「探奇」外，群益證更邀請了台鋼雄鷹的千勝總教練洪一中為群益加持，希望投資人在投資路上也能千勝。後續更邀請台鋼Wing Stars人氣成員一粒成為代言人，大跳群益專屬應援曲，並推出聯名好禮，讓投資人在交易之餘，也能感受到啦啦隊熱情與活力，在群益證的交易體驗更加豐富多彩。

群益

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