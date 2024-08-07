證交所參展「2024亞太永續博覽會」活動 邀請民眾踴躍參加

台灣永續能源研究基金會主辦的第三屆2024亞太永續博覽會，8月8日(周四)至10日(周六)在台北世貿一館1樓A、C、D區盛大舉行，證交所將於「政策區」設置攤位（攤位編號B18）參展，並備有精美實用的互動紀念品。

這屆博覽會整體活動包括亞太永續展、亞太永續高峰會、亞太永續論壇、以及亞太台灣永續行動獎等四大主軸，以「潮·永續」為主題，透過七大潮流引領政策、城市、企業、生活、教育、NGO與國際合作，提升經濟價值，成為永續的造浪者，一同翻轉世界！

證交所以「引領證券市場 邁向永續淨零」為主軸參展，活動現場辦理展場小學堂，以「ESG 數位平台 及 ESG InfoHub」、「投資詐騙態樣及反詐資訊說明」、「證券市場不法案件檢舉」、「證券借貸作業『銀行保證』數位化簡介」等主題，與現場民眾進行互動式課程及QA意見交流。

證交所並將於活動現場宣導「投資資訊中心」、「一站式ESG資訊整合平台」、「ESG數位平台」、「永續報告書2023」、「宅在家學習網、「證派外送」反詐騙宣導專網、「證交所臉書粉絲專頁」等議題，熱情邀請民眾共同參與，現場備有精美實用的互動紀念品，請投資大眾踴躍參與這次難得的盛會。相關活動訊息請至https://www.sdgs-asia.com.tw/查詢。